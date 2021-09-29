香港回歸廿多年，每年總有幾個特別日子，必為反中亂港勢力利用搞集會、遊行和示威，專門作為反中、反共、反政府大騷，習以為常地霸佔這些日子的公共空間，既習非成是地公開洗港人的腦，又明目張膽地掩護黑金透過所謂「眾籌」公然輸血。

敵對勢力利用管治者軟弱，把香港逐步變成反中、反共前哨基地，可是竟然有鬥爭意志薄弱或衰退的人自鳴得意，說甚麼遊行示威之都證明了香港的「一國兩制」是何等成功、香港是自由開放的城市。回歸初期來港的內地人對香港的示威遊行，只是帶好奇心的旁觀，漸漸地竟乘香港遊來港參加遊行集會，以至2019年世紀暴亂爆發後，竟有內地人跨境參加暴動，以及把香港的反共意識及文宣帶回內地散播。

香港本應是一個經濟城市，絕不是政治城市，更不應成為遊行和集會的顛覆大陸的反共基地，可是由於《基本法》23條國家安全的立法被阻撓，遂使敵對勢力得寸進尺，不單止每年幾個大日子搞示威遊行，甚至演變為「顏色革命」溫床，可見香港城市管理徹底失敗。

曾幾何時，香港元旦沒有迎新年氣氛，6月集會高呼要「結束一黨專政」，7月反政府搞「港獨」，10月搞「國殤」；香港最繁華的電車站、彌敦道、廣東道變成大遊行霸佔道；遊客如鯽的旅遊區也變成示威的黑點，長期飽受遊行示威影響，經營的商戶敢怒而不敢言。基於此，特區政府必須對人群管理採取四項措施撥亂反正：一、取締所有反中、反共、搞分裂的政治性質集會和遊行；二、禁止商業中心區、繁華路段和旅遊區為遊行途經路段；三、立法嚴格規管「眾籌」活動；四、嚴禁遊行集會展示「港獨」、「台獨」等旗幟和標語。