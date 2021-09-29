上周剛說過《前海方案》和《橫琴方案》能加強香港和澳門與內地的融合，但又不得不令我想起香港政府所提出的沙嶺墳場發展計劃，其距離深圳民居不過300米。港府一再堅持指籌備已超過10年，現在工程只差通過撥款就能開展，只是建制派去年表明反對方案，最終令計劃進入膠着狀態。

香港存在嚴峻的土地短缺問題，而骨灰龕安置所此等厭惡性設施更是難以覓地。就此，港府早於10年前已開始對沙嶺墳場方案展開研究，提出「沙嶺殯葬城」的建議，能夠集骨灰龕安置所、火葬場、殯儀館等設施，在場內提供「一條龍」服務。當年研究報告指出，沙嶺遠離香港市中心，周邊地區尚未發展，適合作為殯葬設施的興建位置。

然而，深圳河的對面卻是人口稠密的市中心地帶，在香港沙嶺數百米外就已是民居高樓及購物場所。有內地媒體曾報道深圳居民的感受，直指香港政府的行為是自私，而且欠缺格局的思考能力，並且擔心未來火葬及拜祭過程的氣味，會隨風飄至深圳市中心影響日常的生活。的確，當知道深圳民居與沙嶺的距離有多近後，就會明白當地居民的擔心不是無中生有。

事實上，香港政府應能做到換位的思維。不要忘記，香港特別行政區的邊界皆是被廣東省所包圍，鄰市厭惡性設施也可建在靠近香港的地方。試想想，假如在距離大嶼山約4公里的桂山島上，興建同等規模的殯葬設施，大嶼山的居民難道不會反對嗎？昔日的反對派若果還在，必然會跳出來上綱上線，指摘內地損害香港人的利益。

我們需要知道，區域發展是講求協作而不是零和遊戲。香港政府的發展觀念仍停留在香港本位的角度，而沒有將大灣區融合的整體概念加以落實。在邊境地帶上，官員仍堅稱地段遠離市中心，適宜用作厭惡性設施的規劃，但其實當區是可承擔更具價值的土地用途。看看周邊的地區，既是落馬洲河套區，又是毗鄰多個關口的地段，潛力可以是相當巨大。該處若能發展成民居或購物中心，服務於日後興起的河套科技區，可帶動大量不同種類的人流，將是兩地雙贏的局面。

現時，官員一句或兩句解釋，指煞停沙嶺方案將為香港帶來長遠的影響，又指當年規劃時中央尚未出台大灣區方案。也許，我不能用上「怠政」二字，但辦法總比困難多，官員們又是否真的可以用「行政程序」來滿足大眾對計劃的疑問呢？當天不知有大灣區，那今天已經知道，為何又是一副愛理不理、不欲作為的樣子？

再想深一層，香港與內地群眾的感情才是真正的重點。我們彼此有着深厚關係，惟一旦出現芥蒂將難以修復，而香港政府正正就是基於「怕麻煩」的緣故，為日後兩地進一步融合埋下不必要的地雷。