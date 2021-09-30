世界視線：埃爾多安棄盟國　向俄購武求自保

土耳其總統埃爾多安日前接受訪問時表明，有意向俄羅斯購買第二批S400防空導彈系統，這明顯是向美國釋出信號，透露土耳其與美國近年惡化的關係只會愈趨緊張，重修舊好的幻想恐難成真。事實上，埃爾多安亦明言，曾揚言「美國回來了」的拜登上任後，兩國間的分歧更與日俱增，這個北約成員國在美國現屆政府外交事務頻頻失勢的情況下，不難想像將逐步向俄羅斯靠攏。

S400可謂美國與土耳其之間的芥蒂，在前總統特朗普任期將屆滿時，就因為土耳其購買逾25億美元的首批S400系統，決定施加制裁。部署這套能夠針對美軍最高科技戰機F35的防禦系統，令美國及北約各國均感受到威脅，遂迫令埃爾多安放棄與俄合作，豈料反讓土耳其愈走愈遠。隨着拜登上場，美國從在北溪2號項目的讓步，反映在黑海一帶將逐漸退場，而土耳其正位處黑海以南，北望多事的克里米亞地區，又與混亂的中東諸國接壤，添置S400也為合理的戰略自保，與其依靠遠在北美又貌合神離的盟國，尋求與俄的合作或來得更實際。

埃爾多安在聯合國大會期間向媒體透露，美土關係並非在健康的進展上，但與前三任美國總統合作愉快，而與拜登政府則沒有這種蜜月期，拜登更在上任前，曾稱埃爾多安為獨裁者，早已埋下不和的種子。但土耳其所在的北約，本為冷戰期間美國為抗衡前蘇聯所組成的同盟，如今成員國卻與敵國眉來眼去，無疑會叫美國相當難堪，但美國在指摘埃爾多安的選擇時，也應反問自身可向盟國提供哪面向的合作誘因。

如同上文所述，土耳其身處紛擾不定的中東，在塔利班攻陷阿富汗並奪取政權後，也主動向土耳其及卡塔爾要求提供營運機場的技術支援，埃爾多安一直力推政教合一的方針，自然樂意與回教國家打好關係，可以預見未來土耳其會把目光集中於中東地區內，以謀求局勢穩定。再者，拜登政府在數月前，將100多年前的亞美尼亞大屠殺事件定性為種族滅絕，直指土耳其的前身鄂圖曼帝國涉及非人道行為，其時已令埃爾多安強烈不滿，美國要與這個北約盟國修補關係，只怕並不容易。