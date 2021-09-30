正論：居屋一樣被瘋炒　置業階梯淪空談

林鄭甫上台便將「置業主導」列為其施政重頭戲，並將「白居二」恒常化，惟最關鍵的拓土建屋毫無寸進，結果不僅淪為畫餅充飢，更進一步推高樓價。其任內最後一份《施政報告》即將發表，再次吹出增加土地供應的風聲，但單看二手居屋樓價在其任內屢屢破頂，幾可預言解決住屋問題又是煲無米粥而已。

眾所周知，上月樓價再創新高，更蔓延至居屋第二市場。地產代理指出，今年首8個月，包括居屋自由市場及第二市場的二手居屋買賣合約登記錄得4,987宗，總值268億元，已超越去年全年總和，今年累計成交金額亦刷新自1996年以來的歷史高位。今年8月，二手居屋買賣登記金額最高是香港仔雅濤閣中層單位，成交價達996萬元；其次是屯門美樂花園中層單位，成交價達953萬元；筲箕灣東旭苑東麗閣高層單位亦創出908萬元高價。沙田愉翠苑、穗禾苑、天水圍天富苑、馬鞍山錦豐苑、富寶花園及屯門景新臺等亦分別錄十多宗登記；而黃大仙富強苑、鰂魚涌康山花園更在今年上半年以破千萬元天價成交，居屋交投旺盛以至出現炒風已是不爭的事實。

昨日立法會亦有討論相關情況。有議員表示，目前業主要在居屋第二市場出售單位，首兩年的售價不能高於買入價，意味第3年便可鬆綁，結果居屋售價不斷破頂，淪為炒賣工具，要求政府將資助房屋與私人市場分割，並將首兩年售價不能高於買入價的期限延長至5年。事實上，居屋推出的原意是「居者有其屋」而不是「居者炒其屋」，但在香港結構性畸形的樓市和政策之下，私樓固然大炒特炒，居屋也成為不少人的致富工具，早就失卻居者有其屋的初心。

然而運房局局長陳帆拒絕作為，反指過去5年，於首兩年或3至5年內，於第二市場轉售居屋單位的申請為12,600宗，出售約8,000宗，認為數字正常，拒絕收緊轉售限制，亦不會將資助房屋和私人市場分割，更暗示居屋業主賣樓是因為「2019年發生社會運動，港人對移民的態度轉變」所致。作為主管房屋及運輸事務的局長，陳帆不但對沙中綫醜聞「看報道才知道」，現在對居屋炒風更是「不承認便等於不存在」，一派「等收工」的模樣，甚至連任內弄出黑暴也成為其不作為的藉口，令人嘆為觀止。這就難怪，林鄭政府由上台說到臨近下台，拓土建屋依然龜行蝸步，樓價則長升長有，發展商繼續賺得盆滿缽滿，無殼蝸牛繼續水深火熱，香港房屋問題不僅「五十年不變」，高樓價更是愈演愈烈，寧不悲乎。

說到底，港府為保庫房收入，根本無意改變高地價政策，麵粉價貴，麵包自然更貴，陷入惡性循環。別看林鄭開口閉口「明日大嶼」，其實十畫沒有一撇，所謂的美好願景不啻是敷衍輿論而已。當中央嚴遏內地樓市，明言房屋是用來住而非用來炒，港府官僚偏偏反其道而行，繼續為發展商利益服務，看來除非中央雷厲出手，否則本港樓市難有扭轉之日。