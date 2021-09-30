功夫茶：黑暴最叻着草　民主何其廉價

晚清外交家郭嵩燾因言行剛直，喺當時腐敗嘅官場難免遭到排擠，佢一生喺官場浮沉起落，真正「風光歲月」不多，40幾歲時憤而辭官，有詩感嘆：人生都是可憐蟲，苦把蹉跎笑乃公；奔走逢迎皆有術，大都如草只隨風。功夫茶諗起呢幾句詩，皆因憶起反修例黑暴期間，大把暴徒「畏罪潛逃皆末路，大都着草亂隨風」！

呢，保安局局長尋日書面回覆指本港近年出現連串示威及暴動，提到截至今年7月31日棄保潛逃及法庭通緝嘅個案，其中2016年旺角騷亂嘅被拘捕人士當中，有3人冇出席法庭聆訊而被法庭通緝；至於前年嘅反修例示威之中，有31人未有出席法庭聆訊而被法庭通緝，另有24人冇按擔保條件向警方報到，合共涉及58人。

今次係局方第一次披露有58人着草走佬！港府強烈譴責任何企圖逃避法律責任，為求自保而潛逃海外嘅人，又形容畏罪潛逃係羞恥嘅行為；所有被通緝以及檢控嘅潛離香港者均屬逃犯，港府必定會追究佢哋嘅刑事責任。

事實上，黑暴期間警方共拘捕逾萬人，被檢控人數只有2,684人。功夫茶印象中，大批暴徒畏罪潛逃至台灣，企圖尋求所謂「政治庇護」，當時據媒體報道已有逾300人，啲「勇武派」暴徒接受外媒訪問，仲話自己「留下太多資料予香港警方」、又話「不相信香港司法制度公平公正」；有啲仲廢噏甚麼「君子不立危牆之下，逃走為趕快增加自己嘅實力，他日回港奪回我們的家」。有道是「人窮則詐」，人到走投無路時就語無倫次，觀乎呢啲着草亂隨風嘅暴徒，逃亡生涯仲阿Q過阿Q，廢話「奪回我們的家」，不正是可憐蟲嗎？

國安大法實施後，唔少播獨及參與暴亂嘅暴徒已如喪家之犬！嗱，最近中國外交部發表《美國干預香港事務清單》，被點名達8次之多嘅羅冠聰，呢條友喺國安大法生效前棄保離開香港，更厚顏話離開係「痛苦決定」，鼓勵手足「繼續對抗」！畀網民狠插佢完美演繹乜嘢係「叫人衝，自己鬆」！講開呢啲用把口抗爭嘅窩囊廢，又點可以少得民主黨老鴿李永達條粉腸，佢鬼祟遠走英國後，佢老婆、屯門區議會前主席陳樹英又「嫁雞隨雞，嫁狗隨狗」跟埋飛去英國同佢會合，結果又畀佢黨友揶揄「叫人衝，自己鬆」！

李永達之流又係至叻隔岸觀火，昔日同漢奸黎飲飲食食，風流快活，依家眼見折翼泥紙鷹日日洗廁所，自身難保，條契弟仲唔鞋底抹油，乜Q為民主抗爭到底，乜Q核爆都唔割席，早就拋諸腦後，民主幾錢斤吖？身有屎走得快好世界，難怪畀網民恥笑：民主黨唔解散，不如叫走佬黨啦！