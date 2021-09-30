神州縱橫：染疫寵物要殺光　中華何以變蠻荒

內地經濟高速發展，人們知識生活水平有所提升，動物權益的保護卻未與時並進。黑龍江近日爆發新一波新冠疫情之際，確診者劉女士接受治療期間，其3隻愛貓因檢測後確診，社區人員不顧劉的反對，未經治療便對貓咪進行安樂死。事件引起輿論激烈討論，有人認為要顧及防疫大局，也有人認為當局可人性化處理，連日來爭吵不休。

孟子曰：「人之所以異於禽獸者幾希；庶民去之，君子存之。」超過2,300年前，古代先賢已提出人禽之辨，在於人有惻隱、羞惡、辭讓和是非之心，是為「四善端」。孟子又曰︰「君子之於物也，愛之而弗仁；於民也，仁之而弗親。親親而仁民，仁民而愛物。」先賢也提出大愛有親疏之別，南宋理學家朱熹註釋，對於禽獸草木主要是愛惜，具體表現就是「取之有時，用之有節」。

事件中的社區人員指，鑑於內地現時沒治療染疫動物的先例，加上不處理貓咪，居住環境將一直存在病毒，所有居民均無法回家，疫情也不會結束。套用先賢的觀念，縱然貓也有生命，即使要愛惜，但愛有親疏，更應優先考慮市民的安危，這也是大多數認同當局手法的網民觀點之一，表面上合情合理，假如事件是發生在2,300年前的中國。

誠然，疫情爆發近兩年以來，病毒變化莫測，不採取果斷且迅速手段，難以壓制疫情蔓延，且撲殺染疫動物也合乎內地法規。但這顯然並非唯一手段，染疫貓咪與健康市民不存在「你死我活」的對立，更為人道的方式，可把貓咪帶走隔離，交予專業獸醫治療，成本交由飼主支付，既不佔用社會資源，同時給予小生命一絲生機，縱然貓咪最終難逃死劫，亦免去殺生之孽。

與牲畜家禽不同，貓狗早已是人類的伴侶動物。對於劉女士而言，在對抗病魔之時失去「家人」，其痛苦可想而知。當局的處理手法無論是對劉女士還是貓咪，均缺乏惻隱之心，甚至欠周全考慮。須知道全球已有多宗貓狗染疫病例，此次處理手法隨時成為先例，各省市區隨時紛紛倣效，最終變成貓狗染疫即判處死刑。

歸根究柢，網民的爭論源於對待貓狗的立場不同，不少人視之為牲畜，吃貓嚼狗本是等閒，濫殺虐待更見頻繁，甚至缺乏古人愛惜之情，彷彿中華文明正在倒退。法例未盡善當從速修改，防疫現漏洞應果斷填補，但願3隻小貓咪能成為推動動物權益獲保障的先驅，喚醒人類該有的善端。