社會已達共識，當前解決經濟民生問題最有效的措施是香港與內地通關。不通關，內地與香港的交通往來還是近似停頓。單靠香港本地的需求不足以紓解經濟困境。消費券有效用，但效力短而不足。通關是恢復香港與內地的經濟連接，不但直接使香港消費增加，各種從供應鏈到價值鏈的活動可部分復原，推動香港經濟往前走，作用不僅在當前，也在今後。

至少幾十萬港人居於內地者可恢復兩地往來，就業、投資、上學都可延續。而他們的內地親友，內地企業在港運作的，包括以香港作為向海外發展基地的，可以回復人員往來，業務發展的舊觀。甚至可借國際形勢變化，利用香港去加強海外的經營與拓展，有助於它們的發展和裨益香港。特區政府好應有研究來論證兩地通關的經濟社會效益。但即使未有研究，單只日常觀察和了解，亦可看到其巨大的效益和作用，此所以除政治偏執反中亂港者以外，香港社會已認識到通關的關鍵，沒有分歧。

通關只有一個手段，就是與內地共通的健康碼。香港小、內地大，內地的防疫治疫措施領先全球，香港與內地通關，因此必要採取內地接受認可的手段。內地的健康碼行之有效，通行全國，香港採納便可。一是方便互通互認，技術與制度上簡單易行。香港方面要增加的投入有限，不用多方測試來進行接軌，減少投資成本與失誤風險。二是香港通關是雙重意義，一方面是港人入內地，另方面是內地居民來港。後者牽動着香港經濟的復甦，港人入內地用健康碼，沒有制度的問題，內地居民來港用健康碼，不過是用內地措施在港落地連接，技術容易，也使內地居民對港防疫有信心。當然具體安排還可有細節修改，可技術性的枝節問題，不會改變健康碼的效用。

香港特區用健康碼有兩個難題。一是香港官員等有排斥內地的心態，政治上的偏見拒絕與內地在防疫政策方面連接。解決的方法只是政治、政府下命令，端視特區政府有否決心。二是社會上有人反對，包括動亂遺留下來的政治反對者。解決方法是在通關方面堅持執行有健康碼者方可考慮通關，至少在與內地的通關關口嚴厲執行，讓願意與內地通關的港人使用，讓內地居民可憑健康碼依法來港。在政策執行上，完全排除反對者的干擾。