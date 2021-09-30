兩年前，香港發生反修例暴亂，要平暴、要恢復秩序、保護人民的生命安全和財產，香港警隊的工作是第一線的，是最艱苦、最危險、最重要的。暴亂黑手和暴徒們也最清楚這點，因此打掉警隊或像其他「顏色革命」地區策反警隊，是他們不擇手段要幹的事情。

要達此目的，單憑他們是不行的，必須煽惑民眾仇警，要扭曲警察保護社會安寧、撲滅罪行、維護法紀的作用，通過造謠、誹謗、假新聞，把警察誣衊成「殘暴的黑警」，要「嚴懲黑警」，要「解散警隊」，如此方能達到他們「顏色革命」、顛覆政府、全面奪權的目的。那段時期，仇警之風有12級，大有炸平獅子山之勢。《港區國安法》利劍揮出，香港警隊果斷執法，黑暴平息，大批暴徒受到懲處，但仇警之風仍存，只是他們不敢公開煽動、更不敢再玩「警察起底」、不敢狂呼亂叫「殺黑警全家」，但一有機會還要宣洩對警察的仇視。

香港女警林婉儀日前在捉拿走私時，水警艇被走私「大飛」撞翻墮海殉職。此不幸，但凡稍有人性者都不會幸災樂禍，但黃絲們就興奮異常，他們在網絡上對女警殉職諷刺挖苦，百般譏笑，大放厥詞。反對派前深水埗議員李文浩對女警墮海嘲弄曰：「加班怎麼計算，是算撈上來那一刻，還是掉下去那一刻」。他在貼子上還寫道：「今晚開香檳慶祝」，「恭喜你呀有這麼多加班」。

還有黃絲發布名為「墮海唔好搵」的改編歌曲，歌詞曰：「跌落海試吓唔好搵，唔搵佢就會浮番上嚟」。他們還惡狠狠的聲稱，女警墮海身亡，不要「期望人會可憐，取笑嘅人係無做任何嘢，純粹覺得惡人遇害大快人心」。對此，香港警察隊員佐級協會主席林志偉發文怒斥：「他們是在空虛糜爛的人生中刷存在感，我在他們身上看不到人禽之辨」！

這些人禽之辨難分的東西之所以如此喪心病狂，就在於他們還沒有受到法律懲處，他們很有言論自由哩！