有的人活着，他已經死了；有的人死了，他還活着。水警高級督察林婉儀追截走私船期間墮海殉職，有良知的市民無不為之哀悼和痛惜。但也有例外，有些人不僅沒有良知，而且沒有人性，竟對警隊失去一名菁英幸災樂禍，大講風涼話，簡直令人齒冷。尤其是那位曾張貼「藍絲與狗不得內進」的前區議員李文浩，對英勇殉職的女督察極盡嘲諷，令人真正見識了人獸之別。

有人將這種冷血言論稱為煽動仇警，其實這已不僅僅是煽動仇警，而是挑戰人類道德底線，也不僅僅是政見問題，而是人性問題。人類跟禽獸最大分別是，人類有道德教養，懂得分辨是非善惡。按照孟子的說法「人性本善」，人人皆有惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心，是謂四端。如今看來，孟子的學說似乎站不住腳了，那些拿逝者開玩笑的黃絲連一端也沒有，遑論四端。都說不要輕易和傻子爭辯，不然外人搞不清到底誰才是傻子。同樣道理，不要輕易和禽獸爭辯，不然外人也搞不清到底誰才是禽獸。

當然，孟子也許沒有說錯，錯的是當今社會。香港本是一個理性的社會，港人一向善良有愛心，只因近年受到政治病毒侵蝕，才變得如此不可理喻。特別是經過佔中之亂和反修例黑暴，整個社會不斷走向墮落，許多年輕人淪為既無思想又無靈魂更無道德觀念的政治動物。

多年前有位教育局高官遭遇喪子之痛，教育大學民主牆出現奚落標語；早前孤狼刺警後自殺，香港大學學生會評議會表示「深切哀悼」……很明顯，不只是教育有病，整個社會都有問題。

如果說少年智則國智，少年強則國強，那麼很不幸，從這些喪失人性的年輕人身上，實在看不到還有甚麼希望。