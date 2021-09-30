保安局披露，涉及反修例黑暴棄保潛逃及遭法庭通緝者達55人，至於未有被捕卻聞風先遁如李永達之流，更是未有正式統計數字，加加埋埋可能數以百計，可說是「無畏無懼、核爆都唔割席」的黑暴黃人恥辱標誌。然而，黑暴黃人最不知恥，他們不但不以貪生怕死為醜，反以走得快好世界為榮，前香港眾志常委羅冠聰最近晒出在美國戴四方帽穿畢業袍一臉燦笑的相，恰恰是對正在獄中服刑的黑暴年輕人的最大嘲諷。

羅冠聰日前在Fb透露，前年獲耶魯大學取錄，赴美修讀東亞研究系碩士課程，但因為疫情錯過去年的畢業典禮，亦無機會影畢業相，故今次華盛頓之行，出發前臨急臨忙將畢業袍塞入行李，終於在華盛頓火車站同香港學聯前秘書長周永康，以及港大《學苑》前總編輯梁繼平一齊合照。還不忘大講風涼話，謂再靚的相都比不上和朋友聚首云云。

看這3名現代小漢奸一臉得色，對比身陷囹圄前途盡毀的年輕人，過的生活有若天壤之別。真不知被囚港青是覺得犧牲自己成全對方做人上人十分值得，還是終於覺醒做了他們的condom？箇中感受可能是一度質疑自己成為condom的岑敖暉最清楚。看羅冠聰的Fb，不是飲酒食飯吃喝玩樂，就是穿一身筆挺西裝攙在洋人堆中數落中港政府，端的是「漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人」。岑敖暉倒好，起碼有一定知名度，方便被人鍍上光環；最可憐是那些既沒有知名度又前途盡毀的普通人，需要他們衝的時候就說核爆都唔割席，到失去利用價值便棄之如敝屣，將來出獄還要面對生活難，這豈是大啖人血饅頭遠走高飛的政客所會關心？

問題是，美國對棋子「用完即棄」已成常態，幾可斷言，羅冠聰之流今日笑得有多歡，他日哭得就有多慘。