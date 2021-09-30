本周二，筆者跟隨立法會經濟發展事務委員會，視察機場三跑工程工地，了解項目最新發展，欣悉機管局按原定計劃，於2022年及2024年啟用第三條跑道及整個三跑道系統。筆者感觸頗深，並萌發了一個夢想，希望2022年新一屆政府就職之時，邀請國家領導人出席就職典禮，並抽空為機場三跑剪綵，展現香港融入「十四五」的新時期藍圖。

香港機場的第三條跑道方案是在2015年拍板定案的，討論時已預料到機場在雙跑道下會飽和，但沒想到，在中港兩地互通之下，客運量增長由最初的2,000萬人次攀升至2018年的7,470萬人次，目前來看，建設機場三跑具有很大的現實意義。

機場第三跑道建成之後，將為香港帶來新的發展，鞏固香港的國際航空樞紐地位。而在筆者看來，這還遠遠不夠，我們不能只局限於機場，香港需要的是不斷發展，一定要將這股勢頭帶到新界北，未來要打造三個重點。

第一，強化目前香港金融中心、航運物流中心和法律服務中心之外，也全力落實打造好新的創科中心，吸引內地的省市和國外的組織都參與其中，在香港進行投資及運作，筆者憧憬新界北可以成為一個全球創科高地，將創科企業和人才匯聚於此，成為一個「新界北發展區」。

第二，「新界北發展區」可以為香港提供大量住房，有助於民生，解決民眾燃眉之急，這個一定要提早規劃，且一邊規劃一邊建設。政府必須要解放思想，要有新思維，大膽開發新土地，全面融入大灣區的大局，締造協同經濟效益。

第三，交通方面一定要和深圳配合，連通已經投入使用的蓮塘口岸。在便利通關方面，可將機場一站式的「空陸聯運」用在「新界北發展區」，進行通關便利化改革，拆牆鬆綁，吸引人流。

我有以下夢想：第一是吸引全國各地人才甚至乎世界各地人才來港共同構建香港這國際都會，好配合粵港澳大灣區的整體發展。筆者扎根香港，亦要鞭策自己，主動去參加粵港澳大灣區律師執業考試，力求合格並成為大灣區其中一個排頭兵！第二，相信也是大部分香港市民的夢想，希望2022年新一屆政府上台之時，能獲國家領導人撥冗出席就職典禮，並為機場第三跑道剪綵，而我們也將講好香港如何融入「十四五」的新時代故事！