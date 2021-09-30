美媒日前報道，美國中情局曾在前總統特朗普任內，計劃綁架或暗殺爆料網站維基解密始創人阿桑奇，並設想若俄羅斯特工協助阿桑奇逃跑，將不惜在倫敦街頭展開槍戰。此事既凸顯了美國人的狂妄，深入解讀更令不少人心寒。

上述報道據稱訪問了30名前美國官員，可見有一定可信性。但中情局如曾計劃暗殺阿桑奇，甚至不惜以槍擊、撞擊俄羅斯外交車輛等方式來搶犯，那是可大可小之事。皆因俄羅斯不是任美國說了算的阿富汗，倫敦人命亦不似死在英軍手上的阿富汗平民般，平均僅值25,000多港元賠償那樣廉價。故此有情報官員直斥暗殺行動荒謬，可能違反美國法律，指出只有美國反恐戰爭的對手才會胡亂綁架，可說是繼有美軍高層致電解放軍後，人類又一次避過了可能因愚蠢的美國人而捲入戰爭。

美國第37任總統尼克遜說過：「如果是總統來做，這種手段就不違法。」何況現在說的是不按牌理出牌的特朗普？特氏當總統4年，中情局局長先後由蓬佩奧及哈斯佩爾出任，前者乃特氏忠僕，後者則被傳如特氏成功連任便會撤換，白宮當時例牌否認，現在回看，可見事出有因。

值得留意的是，2016年美國大選，維基解密公開逾2,000封民主黨候選人希拉妮陣營的電郵，令其深陷「電郵門」醜聞，共和黨特朗普順手執個熱煎堆，成為美國第45任總統。特氏競選期間多次多謝及高呼「我愛維基解密！」但前年英國警方在厄瓜多爾駐倫敦大使館拘捕阿桑奇，特氏稱對維基解密一無所知、「不關我事」。去年有傳特氏曾有意特赦阿桑奇，但有附帶條件，始終未能成事。

世上所有直接或間接為美國而戰的帶路黨、代理人都應看清，美國對嚼久了的香口膠並沒半點留戀。