近月，「黃絲」陣營一片風聲鶴唳，紛紛趕着上飛機，有的出外避風頭，有的索性移民而去。親人離別，依依不捨，真可謂「爺娘妻子走相送，塵埃不見青嶼橋」。

反對派說自己是迫不得已，眼見香江城內，府衙征騎四出，今日抓幾個，明日抓幾個，不知哪日會輪到自己，特區的氣氛如此恐怖，故不能不走。然而，京港政府當真是這般嚴苛，這般不近人情嗎？

正如本欄昨日所說，阿爺對待反對聲音，態度是因人而異，對理性者退讓，對沉默者包容，只有對乖戾者才會出手打壓。只不過自從2019年反修例風波以來，個性變得乖戾的香港人甚多。這幫人不走陽關道，偏要走獨木橋，你真拿他們沒法。

日前，有警務人員在海上追緝走私分子，所乘坐的快艇被對方刻意撞翻，有女水警督察墮海，幾日後尋回屍身，證實已英勇殉職。這消息傳出後，不少黃絲竟然視為一件值得慶祝之事。這種心態，這種行為，就叫做乖戾，對於沒有人性者，京港政府下手，自是不會容情。

反修例風波之後，黃絲群普遍仇警，但當日鎮壓示威者的，是在地上而非水上執勤的警察。今次殉職的警員，當時更不是在追緝黃絲，而是在執行正常的海上保安工作。況且，出事的是一位女性紀律部隊成員，在現代文明社會，女性普遍比男性更應該得到關愛和尊重。

可惜，部分黃絲實在是壞了腦筋，已到了不辨是非的地步。他們的態度，不但明擺着與京港政府為敵，更是與整支香港警隊為敵，彼此的關係，似乎已弄得無可轉圜。所以，乖戾的黃絲要出走，就由得他們去吧，這群人根本不適合再留在香港。