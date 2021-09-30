80後水警總區女高級督察、有「走私剋星」之譽嘅林婉儀執勤期間，所乘嘅截擊艇喺沙洲遭走私大飛惡意撞翻，佢不幸殉職，其3名同袍亦告受傷。林婉儀英勇殉職，警隊痛失菁英，上下均感痛心，事件亦令人悲憤莫名。

殉職悲劇令人關心海上走私愈來愈猖獗，警方如何有效打擊「冷血」走私犯？類似悲劇，喺去年一月亦曾發生，海關人員追截懷疑走私快艇時發生碰撞，翻艇意外導致兩男一女關員死亡。呢啲血的慘劇，老朽覺得一單也嫌多！

林婉儀嘅不幸殉職，警隊高層大為震怒，為加速打擊海上走私活動及堵截黑社會收入來源，警方上周六起一連4日喺全港展開「犁庭掃穴」行動，動員逾4,400人，包括刑偵、水警及機動部隊人員，合共拘捕85人，包括17名有黑幫背景男子，佢哋涉嫌參與海上走私活動，目前被扣查。警方表示，將繼續密切監察，無間斷從水陸兩路打擊私梟活動。依家風頭火勢，水上走私快艇相信會暫時偃旗息鼓。

有議員亦指出，因應疫情，通關無期，水貨客由陸路改為海路，當局應與內地執法部門採取聯合行動打擊海上走私。走私集團利之所在，膽大包天，不時以超高速「大飛」撞擊執法船隻突圍，據了解，大飛配備4至6部舷外機引擎，時速可達65至75海里，而警方所用嘅「多重任務截擊艇」，快極55海里，即使以最快嘅「山貓型高速追截艇」，亦不過60海里而已！難怪冷血走私狂徒有恃無恐，「來追我吖，笨！」

相信要加強海上緝私及掃毒，警方會加強呢方面裝備。之不過，當務之急，確如有議員所說，當局宜請廣東省聯手執法，若然內地執法部門守住走私犯上岸之路，甕中捉鱉，睇你班冷血走私犯點飛？