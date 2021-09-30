保安局局長鄧炳強日前接受媒體訪問時斬釘截鐵表示：「現在是《基本法》第23條立法的最佳時機。」態度堅決和勇於擔當，清楚顯示立法已瓜熟蒂落、水到渠成了。他又說：「當局正研究《基本法》第23條立法細節，包括研究立法涵蓋《港區國安法》尚未涵蓋的罪行，如間諜罪、竊取官方機密等。」可見局方已成竹在胸，並掌握了立法的要點及細節。

鄧局長說的「最佳時機」，可以從4個角度細味。首先，國際形勢極為有利。華為副董事長孟晚舟凱旋歸國，標誌我國已取得中美博弈的制高點。中國取得捍衞國家尊嚴、民族復興、企業發展、國民人身安全和旅行權利保障的偉大勝利。與此同期，《港區國安法》的實施標誌美國顛覆香港的顏色革命徹底失敗，美國正處於下風有求中國。

其次，港人飽嘗世紀暴亂的慘痛損失和教訓覺醒了。明白繁榮安定不是必然的，必須有23條立法做香港的護身符。

再者，現實教育港人，香港是國際特務活動場所，絕對不能「無王管」。香港國際鬥爭的水有多深？非戰爭時期竟出4個現代版漢奸、3個新生代漢奸便可說明一切。黎智英4,300萬元政治黑金，便可操縱立法會泛民政黨；美英「新八國聯軍」遙控香港的代理人，搞「35+」攬炒奪權；區議會的全面淪陷，以及有「國家力量」支持的港版顏色革命等都告訴港人，23條是「平安包」。

最後，《港區國安法》以「中國速度」立法實施後，成為公認的定海神針，人們更希望打鐵趁熱，盡快立法23條，製成香港長治久安的金鐘罩。古詩有云：「花開堪折直須折，莫待無花空折枝。」本屆政府完全有條件、有可能在明年中卸任前完成立法。事在人為，就看林鄭行政長官了。