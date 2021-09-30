一場突如其來的拉閘限電，突然席捲內地多個省份。很多城市亂套：工廠停工，居民家中停電，被困在電梯裏，洗澡中途沒了熱水，醫院手術騎虎難下，紅綠燈全停導致大塞車；遼寧某鑄造公司因為突發限電，排風系統停運，23人高爐煤氣中毒。總之，拉閘限電，帶來了經濟社會的無序混亂。

公眾的怨氣是多重的。一是拉閘限電的方式，事前毫無預警，完全不顧及百姓的感受。現代社會，電可以說是須臾不可或缺的。電梯、雪櫃、手機、電腦，沒了電，生活工作都陷入停滯。而吉林當地公然發文稱，今後將「不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電」，口氣何等蠻橫霸道。

二是事後也缺乏有說服力的解釋。中國是世界上最大的煤炭生產國，也是發電量最大的國家。去年疫情復工復產之時，一些地方為了營造虛假復甦政績，強迫企業用電，即使沒有工人、沒有訂單，機器也要開足來消耗電力，借以提高用電量指標來冒充復工。如今，冰火兩重天，企業剛有起色，卻又要拉閘限電。

除了周期性煤炭價格上漲引發發電成本上升和供電缺口外，更根本的原因其實就在於「能耗雙控」。2015年的十八屆五中全會提出了能耗雙控的要求，要求減少煤炭消耗量，減少污染物和溫室氣體排放。如今到了考核節點，各地為了達標，只好臨時抱佛腳，一刀切拉閘限電來降低能耗。這也暴露出，過往多年所謂綠色發展，含水分太多。而今為了保烏紗，絲毫不顧及老百姓起碼的生活需求。

類似情況又豈止是拉閘限電。2017年，北京為了打造高端國際城市，控制人口規模，驅逐「低端人口」，漫漫冬夜，大量「北漂」流落街頭；緊接着，河北等地為了降低空氣污染，推進「煤改氣」，強制拆除了居民的煤爐，貼上封條。然而承諾的天然氣改造卻沒有跟上。其行政方式之野蠻粗暴，正是公權力任性囂張的表現。

地方官其實也有委屈和苦衷，特別是基層官員，並非不了解民間疾苦。這又引發了另一個維度的反思。就以能耗雙控為例，其根本目標在於節能環保，當然是好事。然而一項政策的科學與合理，不能只從理論模型上去考慮，還必須充分估計現實的壓力。中國是人口第一大國，也是煤炭消耗最多的國家，是製造業大國。但中國確立的碳達峰與碳中和時間表，遠遠短於西方許多發達國家，而這些國家的能耗卻比中國還低。

可以想見，要達成目標，難度有多大。如果不惜代價、不計後果，甚至犧牲老百姓的日常生活，去簡單機械地追求這樣的數據目標，那與大躍進時期超英趕美、大煉鋼鐵又有甚麼區別？量力而行、因地制宜，才是治本之策。若像此輪拉閘限電，通過這種極端方式即使達成能耗雙控目標，除了引發民憤外，又有甚麼用呢？