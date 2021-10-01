正論：打擊走私多管下　中港合作增罰則

英勇殉職的水警高級督察林婉儀將於下月初舉行最高榮譽喪禮，全城同哀，惟悲慟過後，如何杜絕海上走私已成中港兩地必須解決的問題。無獨有偶，廣東海警局早前成功偵破首宗海上襲警案，兩名走私疑犯駕駛快艇多次撞擊海關執法艇並登陸逃遁，導致多名警員受傷，疑犯最終在廣西北海市落網。事實證明，走私猖獗，面對生命危險的不獨是本港執法者，內地亦然，兩地加強合作打擊已是刻不容緩。

道高一尺，魔高一丈。中港兩地自去年2月封關抗疫，走私集團亦變陣出擊，由以往經陸路帶貨過關，轉而攻陷海路，「海上螞蟻」由是崛起。走私熱點由南丫島轉移至機場對出、屬水警西分區管轄範圍的沙洲海面，以及港珠澳大橋海域一帶等，以便走私大飛接貨後以較短距離最快到達內地蛇口落貨。由於海路走私成本大增，走私貨物亦以高價貨為主，包括凍肉、海鮮食材、海味、電器等，據悉一年偷運貨物價值數以10億元計。本報上月中亦有詳盡報道，水貨集團日間將快艇泊在港珠澳大橋橋墩對出海面，數目多達幾十艘，部分裝上4部摩打，晚間則在海面風馳電掣往返內地，如入無人之境。

林婉儀正是在上月25日的執法行動中不幸墮海，同類慘劇去年初亦有發生，5名海關關員截擊走私快艇時與之對撼，海關巡邏艇翻側，3名關員被困艙內不幸殉職。一之為甚，豈可再乎！執法人員維護香港治安任重道遠，性命寶貴，悲劇一次都嫌多；反之走私私梟爛命一條，鋌而走險，瓷器撼缸瓦，怎麼秤都是執法人員較蝕底。慘劇發生後，警隊一哥蕭澤頤震怒，過去5日已出動逾6,000人次警力拘捕逾130人，包括黑幫走私分子。有消息指涉事私梟已潛逃外地，捉人除了需要警隊努力，與內地合作更不可少。廣東省公安亦有配合香港警方執法，近日來捉拿逾70名快艇負責人盤問，冀盡快揪出涉案私梟。

誠然，捉人固然需要內地協助，打擊走私同樣需要兩地合作無間。隨着海路走私猖獗，利潤豐厚，不法集團頂多暫時收斂而不會放棄這塊肥肉，中港必須加強情報交流，展開聯合掃蕩。早前廣州出動400多名海陸空警力於珠江口追緝走私快艇，並曾開槍，結果在26小時內拘捕32人，在14艘走私艇上檢獲10.3噸冷藏貨品，足見執法必須與時俱進，多管齊下，人力物力以至武器火力必須相應增加。尤其是本港走私罰則相對輕微，例如走私香煙等應課稅品，最高僅罰款100萬元及監禁兩年；即使引用《進出口條例》第18條，即輸入或輸出未列艙單貨物，最高也是罰款200萬元及監禁7年，顯然欠缺阻嚇力。

有求就有供，內地關稅重，走私有利可圖，殺頭生意也有人做。明乎此，罰則必須大大提高，要罰到驚、罰到喊，港府是時候修例大幅提高走私罰則，甚至將冷血私梟移交內地法辦，並要雷厲掃黑，截斷走私集團的運作鏈。