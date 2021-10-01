世界視線：岸田文雄拜相　修憲制華加速

日本前外務大臣岸田文雄於周三擊敗行政改革大臣河野太郎，當選執政自民黨總裁，將接替菅義偉成為下任首相。岸田表態參選後，一直大打中國牌，在人權議題及台灣問題上主張採取強硬立場。隨着美國、澳洲、日本及印度的「四方安全對話」；以及美國、英國及澳洲的三國同盟成形，日本希望在印度太平洋發揮不亞於美國的關鍵角色，修改憲法及自衞隊解禁制華勢在必行，岸田上場將加快進程。

岸田在最近一年一改鴿派形象，由自民黨「保守友中派」變為「強硬抗中派」。他曾揚言，將以對抗中國為首要任務，在內閣設立人權問題首相輔佐官，監督中國對新疆維吾爾族的待遇。他又指台灣處於民主與專制對抗前線，呼籲美國與日本就可能爆發衝突舉行兵棋推演，擺出不惜介入台海衝突的姿態。

自前首相安倍晉三以降，日本對中國愈趨強硬，積極配合山姆大叔制華，日本對華政策的轉變可從兩方面探討。內部原因方面，中美角力愈演愈烈，成為了日本右翼政客覬覦已久的修憲契機。岸田繼承安倍的未了主張，疾呼新設緊急事態條款，並要求把自衞隊列入憲法第9條中，希望解除自衞隊在海外行動的約束。岸田與安倍一脈相承的國防外交政策，使他挾着安倍欽定接班人的光環，得以在自民黨總裁選舉中脫穎而出。

外在原因方面，日本處於第一島鏈，扼守東海進出太平洋的要道，牽動美國印太戰略成敗。為了拉攏日本，美國除了批准進口核災區食品，對排放稀釋核污水入太平洋亦沒有反對。更有甚者，美國積極協助日本突破和平憲法約束，將提供屬於攻擊武器的聯合空對地距外導彈。此外，日本亦打算研製新型對地攻擊導彈，進一步把自己綁在美國的戰車上，遲早撕掉專守防衞的最後遮羞布，相信主張日本發展對敵方基地攻擊力的岸田亦不會反對。

在右傾現象及民間反華情緒推波助瀾下，日本為了減少對中國產業鏈的依賴，去年對東盟投資總額近2.3萬億日圓（約1,612億港元）。不過，掛鈎容易脫鈎難，特別在疫情肆虐全球之時；加上日本商界深知對華貿易不能完全中斷，勢必向政府施壓，「岸田之野望」最終走向如何，值得關注。