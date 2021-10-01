功夫茶：商界喜迎消費券　市道趨旺百物貴

起大屋，靠表叔；想多個錢使吓，嘻嘻，靠財爺波叔喇！各位街坊，第二期電子消費券今日發放，120多億元投入市場，配合唔少商場推出優惠，消費券帶旺市道，零售表現持續向好；政府統計處尋日公布今年8月嘅零售業總銷貨統計，升幅較7月飆3倍，衫褲鞋襪銷量最勁，都真係扁鼻佬戴眼鏡——冇得頂！

市民手頭多個「閒錢」，使起錢來自然手鬆啲！「齊齊消費，帶旺經濟」，不致變成「空洞派」口號，皆因隨着新冠肺炎疫情放緩，由尋日起至10月13日，採用D類運作模式嘅餐飲處所，宴會人數上限由180人放寬至240人。有飲食界早前表示，政府喺十一假期前放寬D類食肆人數上限，加上消費券第二期派發，相信10月份生意有三至四成升幅。業界都指出，自8月1日推出首期消費券以來，餐飲業營業額上升15%。

嗱！飲飲食食，杯上杯落，確係人生快事。功夫茶相信隨着第二期消費券推出，提振消費，會為市況帶來更多刺激！尤其D類食肆人數上限多咗成60人，相信有助以小型宴會為主嘅食肆生意，料營業額可增加30%。

之不過，D類餐飲處所嘅限制雖然放寬咗，但大部分食肆仍然只能維持4人一枱，始終唔過癮。功夫茶希望政府因時制宜，唔好一本通書睇到老，索性為所有食肆拆牆鬆綁，齊齊喜迎消費券咪好囉！尤其聖誕節等傳統旺季就快到，喺疫情受控下，政府應該放寬其他防疫限制，譬如B類每枱由最多4人增加至6人，堂食至11時，畀小店做多轉生意！商戶開心市民又開心，非常之時，執政為民嘅高官更要懂得靈活走位吖！

講開又講，政府派發電子消費券後，除咗電子支付普及化外，仲有個現象，就係物價通脹又如影隨形，特別係啲連鎖超市，喺消費券發放前後，價格波動之大十分明顯，好似啲明星姐仔用神奇胸罩咁，霎時橫看成嶺側成峰，變幻莫測！

嗱，曾經有間超市出售某款酒精搓手液，喺首期消費券派發時，價格由15蚊急升至23蚊，阿哥，加幅逾50%，都真係「新澤西，食水深」咯！又有市民形容啲商品價格呈「凹」字形趨勢，即係先升後跌再升！使唔使刺激到恍如坐過山車？結果消費券又係益咗超市做大贏家！

總之，隨着第二期消費券派發，好多商店又話「買多送多」、「消費愈多慳得愈勁」，是否咁大隻蛤乸隨街跳？大家不妨先格吓價，或睇吓啲超市嘅所謂「優惠」有冇抬價至一個唔合理水平；總之睇定啲先買，做個精明消費者！