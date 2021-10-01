產評：全球股市迎血洗　撥亂反正必經路

全球股市第三季走勢反覆，中國資產沽壓尤大，港股表現差絕全球。面對中國經濟風險集中爆發，並外溢至世界各地，骨牌效應不容低估。繼中國資產大幅調整後，估值高得危如累卵的美股接力調整已開始倒數，全球股市洗牌潮幾無懸念，這也是央行超級量寬過後，必經的修正之路。如何化解金融危機，治理好經濟問題，是中美一次「大考」，足以影響到下一經濟周期全球資金部署，變相是兩強爭霸的關鍵賽！

回顧今年以來流入全球股市的吸金量達一萬億美元，超越過去廿年總和，足見資金氾濫程度，大戶與散戶皆蜂擁買股炒作，使本該結業的殭屍企業數目大增，全球債務不斷膨脹，將這場世紀資產泡沫推向高峰。近日轉捩點終於出現，市場統計顯示，全球股票基金於9月中旬單周錄得自去年3月以來最大的贖回潮，資金流向債券基金或索性「現金為王」，可見市場的風險胃納明顯收縮。

目前中國的債務與能源危機，與美國債務上限、財務預算、通脹升溫等問題皆非等閒，而未來更大的難題在於全球央行都要着手啟動貨幣政策正常化，即逐步「收水」，迫使市場戒除依賴政策刺激，這個「換檔」過程必然痛苦，一旦政策應對有任何閃失，經濟復甦斷纜碰上通脹失控，滯脹絕非危言聳聽！

中國打從去年末季叫停螞蟻集團上市，到今年下半年以來大搞反壟斷，針對各行業作出整頓，更着手拆解內房債彈，都顯示主動化解系統性隱患的決心。奈何臨近末季爆出缺電問題，勢打擊生產與出口。本來坐享年底消費旺季帶動經濟增長，抵銷通脹壓力的歐美國家，如今打錯算盤，愁對缺貨，企業盈利受壓的風險最終必傳導至股市；未來美國聯儲局如何拿捏「收水」和加息速度，更具挑戰性。

誠然，中美經濟各遇難題，意味全球難有好日子過。這兩年各地政府花巨額抗疫，可企業稅收未復舊觀，財政緊絀也是普遍現象。反壟斷、「共同富裕」、加強互聯互通鞏固香港作為國際融資中心等，都是中國積極化解這場危機所用的戰略。反觀美國仍走不出印鈔、讓資產泡沫繼續發酵的放任無序狀態，他日要撥亂反正必然悽慘。

好景難常！全球資產泡沫盛宴將要終結，到底破壞力有多大、手尾有多長，實難以估量，過程中亦必會蒸發大量財富，並推動社會資源及國際資金重新分配及部署。無論是企業抑或個人，只有及早做好風險管理，保留實力，密切觀察中美資本戰的發展，好為新的經濟周期及早綢繆。