香港的發展，當前似有兩大方向，一是與深圳融合的大灣區戰略，另一是繼續作為中國的離岸金融中心，主要面向美國體系。二者都未必是香港最佳發展方向。

以大灣區作為平台，是借助深圳、廣州的資源條件。但像前海的模式，卻是把香港的離岸金融中心部分功能轉移。是繼加工貿易後，另一輪香港服務業空洞化的趨向。前海未必可替代香港，但因其政策優惠，香港為內地而設的服務業便備受競爭壓力，相互競爭實際是把地方利益讓位於資本利益，後者未必留在本地，往往是資金外流。而服務業的替代性競爭，不會產生長遠的經濟競爭力，近似零和遊戲，對整個大灣區增益有限。可是捨服務業替代性競爭外，香港加入大灣區，有怎樣的貢獻呢？不是奢言科研創新便可。而是要實實在在的生產提升，產業開拓，河套區怎樣遷移擴大，西九文化區怎樣吹捧。一是發展延遲；二是與珠三角融合無途徑。深圳廣州等亦不需倚重香港的合作。要融合大灣區，香港要另尋道路也要真正的投入與建設。

作為中國的離岸金融中心，香港有特殊作用。不可抹殺，也應進一步拓展。但與此同時，亦會面對頗大的外來風險。香港若繼續依附於美國為主的國際金融體系，容易在中美鬥爭中被美國衝擊，以傷害內地。離岸功能還是要與內地有所隔離，借一國兩制來作屏障。為防美國衝擊，香港的離岸中心便要多加設防，不能按原來模式發展。寧捨利潤而求安全，也要與內地金融管理部門緊密合作，這便要求香港的金融管理中心改革。與此同時，香港亦要推動中國內地的對外金融捨棄美國體系的束縛。人民幣離岸中心還要與非美國控制的國際結算系統一起發展，避開美國的可能金融制裁，這便要建立新的國際體系，人才、技術、管理都要重新建立。這兩方面，香港似還未認真推行，將置香港離岸金融中心和內地的對外金融於極大風險。捨離岸金融中心功能，香港已別無國際競爭之力，即使再工業化，為時已晚。

國際化方面，香港實可循一帶一路倡議，發展與一帶一路國家的金融關係，包括作為中國內地與它們之間的離岸金融中心。這將是今後國際經貿和金融發展的重心，或可取代美國為首的體系。能否向這方面開拓，在於政府的智慧與決心。