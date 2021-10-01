朱立倫當選國民黨主席，習近平發出賀電，「期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興」。但朱立倫的回電，只是說要和大陸在「九二共識」和「反對台獨」的基礎上求同尊異，兩句話就把習近平的「八點」期望「滑」了過去，這叫顧左右而言他，耍了個滑頭，國民黨的政客多是如此。

馬英九執政時，重拾「九二共識」，開啟了兩岸和平發展的務實階段。大陸對台灣「大讓紅利」、「猛送經貿大禮」，大陸這樣做是在促進中國統一。然馬英九、國民黨並無這個想法，而是死抱着「不統、不獨、不武」不放，海峽兩岸有關統一的政治商談他們始終抗拒，儘管在馬英九執政末期有了在新加坡的「習馬會」。沒多久，國民黨下野，民進黨、蔡英文上台，「九二共識」被棄之如敝屣。

在台灣「台獨」黑雲壓城，「去中國化」妖風大作，兩岸關係跌入冰點，這種狀況得到美國大力支持，把台灣綁上了中美博弈戰車。面對嚴峻局面和「台獨」猖狂，國民黨諸公包括朱立倫在幹甚麼？他們有反對「台獨」嗎？有維護「九二共識」嗎？面對民進黨、蔡英文的反中謀獨，他們屁都不敢放一個！相反，他們爭先恐後、猛舔支持蔡英文、民進黨搞「台獨」，與大陸對着幹的山姆大叔，以得到美國的青睞和欣賞去爭黨主席、去爭下屆「總統」，對此朱立倫是跳得很歡的。在國民黨主席選舉中，他對主張「一中」和「統一」的參選人拚命抹黑，使壞用陰。

這樣一個政客當上國民黨主席，會真的認同「九二共識」和「反對台獨」嗎？有人信嗎？他自己恐怕也不信。事實上，在台灣的選舉制度下，任何政客的說法、信誓旦旦都是不可信的，他們其實也不在乎人們信不信，過了海就是神仙，變來變去才是永恒嘛！