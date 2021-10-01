都說香港搞政治的很少優秀人才，確實不假。一流人才不是學醫或其他專業，就是搞金融搵真銀，只有二三流的才去搞政治。正因如此，香港的所謂政黨大多濫竽充數，質素低劣。例如民主黨，號稱反對派第一大黨，卻始終上不了枱面，最近更為了是否參選立法會而內訌不已，笑話百出。有人「主戰」，有人「反戰」，七嘴八舌討論一番後還是沒有定案，最後只好採取拖字訣，要求有意參選者先獲得40個黨員提名，再召開特別大會決定，果真是法國大餐多舊魚。

甚麼叫政黨？按照維基百科的解釋，不同政治學家對政黨有不同定義：有人認為政黨是選舉工具，有人認為政黨是權力組織，有人認為政黨是謀求公職的工具，有人認為政黨是人民控制政府的團體，有人認為政黨是人民利益的表達渠道。不管如何定義，政黨都應該是以參選為手段，執政為目標。也就是說，一個不參選的政黨，等於無根之木，無源之水，既沒有存在意義，也沒有存在條件。

所以，民主黨其實只有兩種選擇，不是參選，就是解散。那班「反戰」派以為即使不參選，也能繼續發揮影響力，顯然是太天真。一個在議會裏沒有任何位置的所謂政黨，根本沒有號召力和影響力可言，除了自娛自樂，還有甚麼作為？

正如蘇東坡詞云：「蝸角虛名，蠅頭微利，算來著甚乾忙。」微小的虛名薄利，有甚麼值得爭來爭去？過去中央對香港放任自流，反對派才能呼風喚雨，民主黨也才能以反對派第一大黨自居。但隨着中央落實全面管治權，改變遊戲規則，反對派再也不可能呼風喚雨，民主黨「著甚乾忙」？薑是老的辣，老鴿李永達已遁往英國，只有一班乳鴿還在自我陶醉發白日夢，你說好不好笑？