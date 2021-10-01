林鄭政府任期已屆尾聲，新一任特首將於明年3月選舉產生，在《港區國安法》落實以及中央強政勵治下，特首選情預料不會激烈。儘管現在還未有風聲下屆特首大熱是誰，但林鄭由一度積極博連任變成現在懶政不作為，連拆局重組都懶懶閒，當知有人可能自知冇得留低，以致官場瀰漫一片「等收工」的消極情緒。

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，部分廢官自己知自己事，惟積極有為者亦大不乏人，從此也可推敲誰能過渡下屆政府。首先，獲破格提拔的李家超及鄧炳強肯定是留任大熱，二人均積極推動23條立法，對反中亂港勢力擺出強硬姿態，只要剩下來的時間沒有出大錯孭大鑊，留下來可說毫無懸念；政制及內地事務局局長曾國衞為人低調但出身良好，最近建制大黨又吹出要增設副政務司司長一職，顯然不是巧合；財爺陳茂波推動消費券雖有小混亂，但大方向仍是受到肯定，加上最近頻頻對壹傳媒出手，又是徹查又是清盤，再坐一會的成數不低。黃錦星主管環保，雖無功績但無犯錯，加上此職位並非處於風口浪尖，要是他想連任並非沒有機會。

至於冇得留低的廢官，相信市民心中有數，運房局局長陳帆任內既有「睇報道才知道」的沙中綫醜聞，房屋問題更是尾大不掉，連議員要求遏止居屋炒風他都拒絕作為，等收工等到出面；食衞局局長陳肇始完全沒有能力，由防疫到食物安全再到環境衞生冇瓣掂，肯定要講再見；勞福局局長羅致光光出糧不做事，既不為勞工發聲，又不為老弱謀福祉，不可能留下；律政司司長鄭若驊更是廢官之尤，任內包庇反中亂港集團，解說修訂《逃犯條例》不力引發軒然大波，黑暴檢控又歎慢板，連任只會害死香港。