市區重建是一項艱巨工程，既要顧及現狀利益，又要破舊立新。市建局（URA）計劃重建「油麻地、旺角地區」（油旺區）212公頃的面積，所涉及的規模之大、難度之高，的確很考智慧，很考工夫。

市建局經4年多的規劃和研究，終於在上月24日向立法會發展事務委員會提交開展油旺區重建概念與方案。當初筆者開會之時還一頭霧水，對那龐大面積涉及3,000多幢大廈的重建工程，究竟怎麼開始着手呢？聽了政府特別耐心講解相關詳細規劃和方案之後，明白了多些方針，就是要瞄準重建後改善市民的生活質素，起多些公共空間，包括興建大型水道公園、活化果欄和旺角街市等地標，但同時盡量保持原有人口密度在15萬至21萬之間。

在會議上委員關心好幾個問題，比如重建可否帶來新增居住單位以滿足人口增長的問題？另外，URA沒有講清楚要花多少時間進行重建？涉及的金額是多少？重建過程中的騰置安排如何？一一有待說明。就以目前正在建設的河套區，都要等到2030年以後才可完成，那麼油旺區那幾千幢大廈，涉及30萬人口居住在其中，筆者認為都需要縝密周詳的考慮！

筆者當然是支持重建的，無論是保育、活化，還是官商合作方面，在程度和力度上均須用心協調。整個油旺區的重建，不是政府一方能夠獨立實現的，應當採取公私營合作模式，筆者認為在具體實施過程中要從五個重點考慮，否則到時候沒有成果，只會白白浪費時間和機遇！

第一，對有優先需求的大廈要優先處理；第二，部分有聯繫的大廈，或未有充分利用餘下發展潛力的，可以綑綁在一起改建；第三，要照顧當區居民的感受，政府要制訂一些合理的方案，給予有興趣參與發展的居民一起參與；第四，特別要保障小業主的權益，政府一定要有承擔，要做防範措施，減低爛尾風險；第五，一定要有時間性，政府要積極參與其中，決不能置身事外，兼顧商業的靈活性和政府的監督權，杜絕企圖欺騙，拖延工程的行為，政府可以考慮提供特別強拍收樓政策，將目前強拍收樓水平由80%降至60%。

對於油旺區的重建工作，URA則是項目的重要持份者和「推手」，必須要與市場產生良性互動。在部署上，必須謀定後動；在執行上，必先利其器！否則浪費的不僅是時間，還耽誤了發展的大好機遇。