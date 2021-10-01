筆者曾打趣地說，近幾年來本欄所寫的，與其說是時事評論，不如說是思考方法。現代很多人不懂得衡情度理，尤其不善於判斷問題，這種情況出現在「黃絲」群中特別嚴重。這幫人頭腦不濟，卻愛鼓動風潮，影響所及，不但是在誤己，更是在誤人。

所謂「風水佬呃你十年八年」，本欄對黃絲的論斷，卻在短短幾年內逐一應驗了。時光倒流到兩、三年前，其時的反對派還是意氣風發，但時間只過了幾百天，今日的黃絲頭目，三分之一在獄中，三分之一在逃亡，剩下三分之一，恐怕終日在渾身顫抖，不知哪一天會清算到自己的頭上。

如果你問黃絲頭子們，兩、三年之前，他們可有想過會落得今日的田地？我相信90%以上，會答你沒想過；如果再問他們，在反修例風波中，可有後悔採用如此激烈的抗爭方式？假如他們願意講真話，大抵最少70%的人會後悔。因為風波過後，最終證明反對派一無所獲，而他們付出的，卻是徹底潰敗的代價。有些黃絲頭領年逾古稀，可能終身不能再出獄；有些正當盛年，卻一輩子擔負罪名，可能要永遠流落海外。反對派的這一場抗爭，所得與所失相比，實在過於懸殊，不由得他們不後悔。

然而，後悔藥肯定是不好吃的，為甚麼當日黃絲群會作出如此不智的決定呢？說穿了，還不是因為腦筋太笨，不懂得判斷問題。他們誤判了《逃犯條例》修訂案的內容，將問題看得太嚴重；也誤判了外國勢力的影響，以為中央會怯於西方國家的施壓；更重要是誤判了京港政府的決心，黃絲萬料不到，阿爺今趟竟然會趁機將他們連根拔起。黃絲一切的錯，都是緣於思維能力不濟，不過，今日即使追悔，亦已然太遲了。