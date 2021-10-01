政治一日也嫌長。日本執政自民黨日前舉行總裁選舉投票，推選新總裁，接替民望低、放棄連任首相嘅菅義偉。前外相岸田文雄喺首輪投票勝出，但未過半數，與第二名嘅行政改革相河野太郎進入第二輪投票，最終選前被看淡嘅岸田，喺該輪投票中擊敗大熱門河野，由於自民黨係執政黨，岸田喺本月4日舉行嘅臨時國會議會，被推選為新首相已經無懸念。新總裁任期3年，到2024年9月底。

岸田文雄喺第二輪投票，最終得票257票，河野僅得170票。據日媒分析，應係前總務大臣高市早苗嘅支持者轉投岸田，高市早苗此趟參選獲前首相安倍晉三公開支持，換言之，岸田勝出背後，難免有着安倍嘅影子，岸田拜相，說得白一點，充分顯示政治確是門「妥協嘅藝術」。

一般而言，自民黨總裁3年一任，可以連任一次，2017年改為兩次。事實上，日本首相「幾難做」，喺戰後70年間，能主政超逾5年嘅首相實在寥寥可數，喺安倍之前就係小泉純一郎，任期由2001年至2006年；小泉退任後安倍第一次任相僅一年多（5年後捲土重來執政），之後福田康夫及麻生太郎，先後任相亦僅一年左右貨仔。

日本首相上台執政如走馬看花，換來換去，當真令人目不暇給。講真，喺一個不確定嘅年代，做一國之首的確唔容易，尤其日本經濟自安倍以來不見有任何起色，加上疫情持續肆虐，「令和大叔」菅義偉不理抗議下堅持舉辦東京奧運，致使民望急挫。岸田文雄上台後，防疫政策必成焦點，而如何喺疫情下重振經濟？若然搞唔掂呢兩瓣，能否做到2024年都真係難料！喺《美日安保條約》下，岸田對中國「口硬」是必然的，中日關係短期內，依老朽看，距「友好」尚遠，不瞎折騰已經「執到」！