筆者是飽歷滄桑的幾十歲人了，每天仍手不釋卷，筆耕不輟，惟被孟晚舟在加拿大登上中國政府包機時發出的感言撼動心靈。《月是故鄉明，心安是歸途》，讀來總令筆者忍不住淚水奪目盈眶，思緒萬千，每念皆然。晚舟感言只有7段，未及千字，但是字字句句有如杜鵑啼血，觸動大腦的神經末梢，牽動內心對祖國母親的情懷。我想也許這篇心血凝練的感言，是真摯的愛國檄文。

「沒有在深夜痛哭過的人，不足以談人生」，她引用名句道盡劫後餘生真實感受，是非親歷者所能想像的。3句「過去的1028天」、4句排比的「無數次」，「唯有此次讓我熱淚盈眶，萬家燈火總有一盞給我溫暖，浩瀚星河總有一顆予我希望」，一位遠隔萬里重洋的異鄉女子，被如狼似虎的強盜惡霸綁架威脅，身陷囹圄。惟念「一抹絢麗的中國紅，燃起我心中的信念之火」，「感動於心，感激於情」，誓死捍衞國家民族和企業及個人的尊嚴，決不低頭，絕不認罪。真是當今巾幗英雄也！其父任正非曾回答媒體訪問時說過，「恐怕今世也見不到女兒了」，但卻堅定與女兒和整個企業戰鬥在同一戰壕，絕不跪地退縮、妥協。

詩言志更傳情，貫串了整篇感言，賺人熱淚。杜甫「月是故鄉明」與蘇軾《定風波》之「此心安處是吾鄉」之「心安是歸途」，道盡回歸團圓之渴望。當包機飛抵北極上空，李煜的「一江春水」與余光中「一縷鄉愁」，寄託了晚舟深情。在飛向家鄉時，借語蘇軾的「最是橙黃橘綠時」，祝福祖國母親生日快樂！

「沒有強大的祖國，就沒有我今天的自由。」「恍若隔世，卻又歷歷在目。」讀來豈不令人動容下淚！