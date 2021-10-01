立法會本周先後通過了兩項有關打擊網絡罪行的立法建議，其一是《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例草案》，旨在打擊在未經同意下披露他人的個人資料，以達致他人受損或自己得益的行為，即係俗稱的「起底」行為。草案將意圖傷害他人或罔顧他人受損的起底行為列為第一級罪行，違者最高可被判監禁兩年及罰款10萬元。對於已造成實質傷害，包括嚴重滋擾、威嚇，造成他人身體、心理或財產受損的惡意起底行為，更被列作第二級罪行，最高可被判監禁5年及罰款100萬元。

起底行為自互聯網及智能手機興起便常有出現，亦非香港獨有，而是全球各國都正在面對、並且愈趨嚴重的問題。香港的網絡起底行為，起初主要針對政府高官、政治人物及娛樂名人等。到近年的違法佔中及反修例黑暴，起底行為就變得廣泛化和「武器化」，被起底的對象擴展至警員、法官、檢控官、建制派的支持者及相關組織成員，甚至是他們的家人、朋友、同事、公司客戶和供應商等，對相關人士造成極大傷害，並迫使部分人從此在網上及相關社交圈子中消失，達到「滅聲」的效果。

對於一些心智尚未成熟、極需要同學及朋友認同的青年人，被起底後更容易出現嚴重情緒問題。部分青少年為避免被人起底，被迫改變自己的立場，變成支持黑暴和攬炒，甚至不惜以身試法，以求「洗底」及爭取朋輩認同。一些警察的子女，更因為被人起底欺凌而與家人反目。故此，今次立法實屬非常及時和必要，港府的立法建議亦與外國的同類法例相近，已在打擊惡意起底與保障人權自由之間取得適當平衡。

第二條草案是《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》，旨在打擊不同類型的偷拍、偷窺，以及透過互聯網與手機將相關影像廣傳，從而達致性滿足、報復或威嚇勒索等不道德行為。

偷拍與偷窺行為由來已久，但同樣因網絡與手機普及而變得廣泛化及「武器化」，對受害人造成更嚴重和持久的傷害。警方過去引用「不誠實使用電腦罪」來檢控有關行為，但其後被法庭裁定無效，因而要修例堵塞漏洞。現行立法建議已經過法律改革委員會的深入研究，並得到法律界及關注性罪行團體的廣泛支持。

早前一名女警在打擊海上走私活動時不幸墮海殉職，社會各界都深表惋惜哀悼，但同時有極少數的仇警人士，竟在網上發布一些極為無良、冷血的奚落言論。有關當局應認真檢視，能否引用現行法例來制裁這些無恥之徒，以及更有效地在網上禁制類似的反人性言論。

若現行法例無計可施，便應研究需否修例，例如效法某些海外國家，引入更具針對性的網上煽動仇恨罪，以完善香港的網絡規管，維護社會的和諧、包容與基本人性道德。