功夫茶：社署逼長者打針　為防疫大石砸蟹

早知燈係火，唔使盲摸摸；功夫茶就覺得「早知疫苗針係寶，唔使由細谷到老」！呢，政府扭盡六壬谷針，加埋商家企業出盡法寶，抽獎誘市民打針，截至9月30日，首針接種率達66.7%，惟長者接種率仍然偏低，政府又搞「即日籌」又喺各長者健康中心推行，又搵甘草演員推廣「老友記快接種」等，之不過，長者依然不動如山！

政府急了！與其眼光光、等天光，心生一計，近日向安老院院舍埋手，日前社署喺10間院舍推行先導計劃，為合適及不反對接種嘅院友接種科興疫苗，若然家屬唔贊成接種，須提供理由並確認明白唔接種嘅風險。阿哥，依家長者冇得揀，政府為谷針防疫，即係大石砸死蟹，好傷老人家感情啫！

其實，長者為尊，佢哋點解冇得揀？再講吖，住喺院舍嘅長者，有唔少精神未必咁爽利，而家屬又未必個個都得閒去理會跟進，若然戇居居唔知頭唔知尾打咗針，出咗事又由邊個負責呢？講真，係唔係應該掉番轉諗，即係想打針嘅長者就報名，而唔係一嘢壓埋嚟：家人如不贊成長者打針，須於指定日期前簽回條反對！

喂吖！咁仲唔係向院友家屬施壓？政府話就話為咗「保護長者」，其實幾霸道！一如啲怪獸家長催逼仔女唔好輸在起跑線，係咁谷佢哋學習百般武藝，美其名「都係為你好咋」嘅道理一樣！嗱，有社區組織幹事都覺得咁嘅安排相當突然及未如理想，令長者精神壓力很大，而不贊成接種嘅家屬，又好似被審犯咁面對同樣壓力。

又有安老服務協會委員表示，部分家屬早前一直擔心長者年紀大，接種後會出現嚴重副作用或反應；加上長者不會離開院舍，接觸病毒嘅機會相對減少，於是十五十六唔想安排佢哋接種。講真，呢啲乜嘢先導計劃，睇真擾民多於一切，加上聯合科學委員會又更新指引，建議除非有急症，否則應盡快打針！究竟係指引定係聖旨吖？

政府自今年二月推行疫苗計劃，專家、顧問對於接種疫苗而逝世者，通常都係「死亡個案初步判斷與疫苗無直接關係」，之不過又說不出個所以然可解市民疑慮，尤其有長期病患嘅長者，就更加心大心細！嗱！「唔打好地地」，一打可能立刻就謝謝！總之，醫生嘅評估並非你講我就要信！呢，早前谷青少年學生打針，才發現打兩針後患心肌炎或心包炎急升，有成三十多宗，於是專家又急急指12至17歲學生只要打一針滿14日就當完成接種！你話谷院舍長者打針，一句「為你好」分分鐘愛佢變成害佢！政府都係慳啲，畀長者自己作主打唔打，咪成日三斤豬頭，得把嘴！攞嚟衰！