世界視線：美英澳連番羞辱　馬克龍如何解窘

9月對法國總統馬克龍而言絕不好過：先有美英澳組成3國同盟「AUKUS」、痛失澳洲向法國採購12艘柴電潛艇的900億澳元（約5,100億港元）合同；一度喊打喊殺的馬克龍及後軟化向美國讓步妥協，結果在出巡時遭民眾扔雞蛋，狼狽不堪。最新又有英國侮辱性地僅向法國批出12份捕魚許可。馬克龍欲於半年後爭取連任，可謂荊棘滿途。

法國遭美國截劫巨額訂單後，隨即召回駐美及駐澳大使以示不滿，更獲德國和歐盟背書支持。惟美國總統拜登一個來電，馬克龍旋即「跪低」，聲稱核潛艇風波不會影響法美關係。此舉令天性高傲的法國人民甚為不滿，認為馬克龍將法國變成美國的附庸，嚴重損害國家形象。馬克龍亦為他的軟弱付出代價，他及後於法國南部里昂出席活動時，遭人投擲雞蛋。

在澳洲出爾反爾、美國趁火打劫後，輪到英國背後捅刀。法國小型船隻遞交到英國近海捕魚的47份申請中，僅12份通過。接連遭到羞辱的法國忍無可忍，怒轟英國違反脫歐協議，以政治目的挾持法國漁業，揚言要出手反擊。可是，法國民眾的不滿情緒已升至沸點，自然對馬克龍政府毫不賣帳，紛紛在網上留言冷嘲熱諷，說「法國總統將向英國漁船管理局投降」。

雖然痛失澳洲潛艇合約，但俗語說「跌咗個橙，執番個桔」，馬克龍與希臘總理米佐塔基斯達成防衞協議，希臘向法國購買3艘護衞艦，總值30億歐元（約271億港元）。拿回一點兒面子的馬克龍首度公開談論潛艇合約事件，直指美國如今只會關注自身利益，歐洲國家「不能再天真」，應提升自身的軍事力量，使自己受尊重。

隨着默克爾退出政壇，馬克龍將成為歐盟唯一的主骨幹。作為強調獨立自主、反對美國強權的戴高樂主義者，馬克龍一直希望組建歐洲聯軍，藉以與美、俄分庭抗禮。惟面對盟友連環暗箭，以及國內持續不斷的抗議，本來已被批評傲慢的他，再被冠上「懦弱無能」及「投降主義者」之名。內政外交頻遭打臉的他，到底能否擺脫困局，在明年4月大選中勝出，只能拭目以待。