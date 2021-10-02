正論：消費券帶旺一時　長遠計還須通關

昨日10‧1假期，市民最開心莫如收到第二期電子消費券。不少市民一早到便利店或港鐵八達通服務站外排隊，長長人龍無不為了趕快領取消費券外出消費。在一片利好氣氛帶動下，不僅商場人頭湧湧，食肆更是「翻枱」連連，香港出現久違的歡欣情緒。港府這項德政值得讚賞，但消費券效應始終短暫，盡快通關方是挽救經濟的治本之策。

港府昨日起向大約550萬名市民派發第二期電子消費券，八達通用戶有2,000元，其他3間支付工具營辦商用戶有3,000元；上月中才重新登記的市民則先獲發第一期消費券。儘管有透過書面登記的長者到場後，因無法領取消費券而鼓譟，更與港鐵職員理論，但小混亂不至於有大影響，整體秩序良好。有市民笑說，第一期消費券用於飲食和添置新衣，預計第二期消費券也是「食埋佢」，或光顧酒店自助餐「豪一豪」；亦有年輕人打算用於購買電子產品。食肆負責人更是喜形於色，直言8月派發第一期消費券後，首星期生意額急升10%至15%，對10月的生意額感樂觀；港府亦估計消費券對經濟的提振作用可能高於原本預料的0.7%。

統計處公布8月零售業總銷貨價值，臨時估計總額高達286億元，按年大增11.9%，連升7個月，升幅更較7月的2.8%激增，反映消費券對刺激零售業的作用顯著。誠然，消費券對低迷的市道猶如一場及時雨，亦令整個社會氣氛好轉，問題是，數千元很快花光，效應消失後港府還有何救市板斧？治本之道，始終是中港盡快通關，讓兩地旅客免檢互通。港府上月中推出供廣東省及澳門非香港居民免檢疫來港的「來港易」計劃，兩陸路口岸每日共2,000個名額，零售業界對此不無期待，但由於名額有限，目前仍未見對市道帶來明顯刺激，更遑論中港兩地對等互通仍是遙遙無期。

正如本報早前指出，中港遲遲無法互通，問題癥結不是在於疫苗接種率高低，而是在於香港至今沒有推出「健康碼」，高官更以私隱為擋箭牌，對此大耍拖字訣。君不見，「健康碼」由去年吹到今年，吹到前政務司司長張建宗都落台，仍然只聞樓梯響。高官早前被問及會否在港推出「健康碼」時東拉西扯，一時說會聚焦如何加強防控與追蹤力度，一時說對此持開放態度，一時又說怕引起私隱疑慮，說到底就是怕事避難，無心推行。其實，內地「健康碼」行之有效，通行全國，香港實行拿來主義即可。要是擔心引起私隱疑慮，大可只限於必須往返內地的港人才自願接受追蹤，不往返內地者不用申請，所謂的私隱問題便迎刃而解。偏偏港府拖拖拉拉，甚至提也不提，任由兩地通關無期，這到底是出於甚麼心態，才是最耐人尋味。

說到底，中港早日通關，不僅能令分隔兩地的家庭早日團聚，對打救本港經濟更是至關重要。拖得愈久，旅遊、零售、餐飲等行業愈難捱，受害的始終是基層。高官只見眼前消費券有提振經濟作用便忘乎所以，一旦效應消失，難道又再派錢嗎？