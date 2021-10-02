香港樓市的漲風亂象，並不是簡單的市場因素，而是英國在中英談判失敗、香港鐵定回歸時布下的地雷。

直至中英在上世紀80年代初談判，英國殖民地政府在香港公共服務政策方面仍十分落後，70年代廉政公署成立前更是政府社會上下貪污舞弊成風，卻在房地產市場大事投入，嚴厲管理。當時香港一半人口居於公屋，私營樓宇施加租務管制，不容房地產發展。香港的地產商勢力薄弱，地價樓價不貴，因而香港在50年代開展的工業化，不受成本干擾，居住成本低，保障低工資。即使條件不佳，但民有居所，可安居樂業，促成在貪腐的殖民政府管治下，社會還可安穩。殖民地政府的房屋政策便不是經濟取向，而是為政治。

香港房屋問題，在中英談判之後，尤其是回歸之後，與中英談判前的情況形成強烈對比，公營住戶佔全港人口比例快速下跌；私營市場取消租務管制，放任投機；政府供地盡是價格取向，利益為主。結果是眾多的房屋政策創新，從居屋到公營出售等等，配以土地開發的保守政策，一方面造就房地產的大利潤，地產商得以替代英資財團壟斷香港主要的經濟命脈，財雄勢大，形成資本主義世界少有的房地產主導的局面。另一方面，通過房屋的私有化、市場化，更助長從殖民地承繼來的市場為主的經濟政策，使地價樓價飛升，經濟金融化和兩極分化，用地價排斥所有產業，不足10年便把工業化的基礎摧毀。

整個香港經濟在房地產商主宰之下，連政府（如港鐵、市區重建局）也全面地產化，香港變成地產霸權，地主經濟。經濟無力復興，政府的房屋政策便是香港經濟沉淪的根源。依賴泡沫維生，也依賴內地資金合法與非法流入來支撐，便不單止把香港居民大部分的血汗收入吸乾，也同時變成對內地經濟的剝削，香港與內地居民便是香港天價房地產的承接者。

出售的公屋與居屋同時在市場炒賣，公屋建設受抑制，居屋替代，依市價比例出售。一是政府實際減徵收入稅、利息稅，而徵老百姓的住房稅。二是擴大市場炒賣範圍，用製造泡沫來延續泡沫，用廣大市民的血汗來飲鴆止渴，泡沫弄得更大，資本家可套現逃避。地主經濟可會一下子變成負資產和資產大跌，多少港人的血汗成果被消磨掉。

甚麼時候，香港政府不再是地產的政府呢？