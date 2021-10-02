在上層建築領域，政治和法律是不可分割的，它們都和國家安全、政權安全緊密相關。這個「秘密」早就被馬克思列寧主義闡述清楚，早就存在於古今中外所有國家組織構成中。國家要治理、社會要治理、政權要鞏固，這些都是政治。法律都要在政治要求下實施法治，法律才有所謂「司法獨立」的安排和發揮職能。

因此，所謂司法獨立不是天上掉下來的，不是法律本身固有的，更不可超越政治、凌駕國家和社會之上。當司法或法律出了問題，政治是要管的，所謂司法獨立是抗拒不了的。司法獨立之所以叫得響，不是它本身有多麼了不起，而是政治和國家力量在支撐着它。司法領域中人如果不了解這點，以為司法體系、司法獨立、法律工具可以對抗國家政治，那就大錯特錯；以為司法中人對法律的「解釋」可以判決政治和國家提出的要求，那就是幼稚可笑，完全沒擺正自己的位置。

多年來，香港許多司法中人，就是犯了這樣的基本錯誤。他們一葉障目，不見泰山；他們只知司法，不知政法。其實，回歸前後，英國的上層建築、中國的上層建築、香港的上層建築，都是政治與法律不可分割，都是政法結構，只是英國人從不這樣講罷了。他們不需要這樣講，他們需要的是把自己那套司法和法律包裝得超然政治，凌駕一切，完全獨立，以顯示公平，以示絕對權威。如此這般，其實正是英倫國家政治的需要。

英倫的這套說法和做法，97後在香港依然如故，且被強化。香港的司法界成了司法獨大，獨大到甚麼地步呢？獨大到他們可以「自我賦權」，挑戰國家大法和憲制；獨大到無視國家安全、政權安全；獨大到可以根據某些人的政治立場、價值觀向某些人提供保護傘。他們在這樣幹時，都是打着「司法獨立」、「不容干預」的旗號。

現在香港已是變局時代，根據國家政治需要，司法改革將操於中央政府之手，乃勢在必行！