香港電台日前向員工發出「編輯政策及流程」，列明必須遵守和上報的事項，包括遵守香港法律並履行維護國家安全的憲制和法律責任。這本來沒有甚麼特別之處，只是大致將港台《節目製作人員守則》重申一遍，避免再出現無王管的亂象。沒想到記者協會又不甘寂寞，即時跳出來批評指引措詞含糊，並稱傳媒運作「在於上下級的真誠溝通，而非單向地尋求指示」云云。

都說記協「識少少，扮代表」，確實沒說錯。這個小團夥一直以業界代表自居，拿着雞毛當令箭，其實他們既不專業，也不熟悉傳媒運作，根本沒有任何代表性可言。傳媒工作者在遇到疑問或報道特定事件時，向上級尋求指示，以免牴觸法律和政策，是正常不過的事，任何傳媒機構都是如此，有甚麼好質疑？記協這班人到底是不是傳媒工作者？或者他們壓根兒就是掛羊頭賣狗肉？

香港從事傳媒工作的少說也有上萬人，而記協自稱有效會員486人，僅佔業界極小比例，當中還包括部分所謂的公關會員和學生會員。這樣一個小團夥竟以業界代表自居，經常對傳媒機構指手畫腳，究竟是誰給予他們這種權利？早前保安局局長鄧炳強建議記協主動公開過去幾年收到的金錢，包括有沒有外國政治團體或人物等捐款，並公開會員名單。記協頭頭氣急敗壞，反指鄧炳強攻擊無理，強調記協不會輕易「收檔」。這正是此地無銀三百両，記協不敢公開資金來源及會員名單，恰恰證明他們心裏有鬼。

其實誰都知道，記協與壹傳媒有千絲萬縷的關係，甚至可以毫不誇張地說，某些人根本就是黎智英豢養的走狗。如今主人已鋃鐺入獄，《蘋果日報》壽終正寢，壹傳媒也即將全部收檔，記協還能囂張多久？