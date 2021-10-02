年輕警隊精英在執勤時不幸殉職，正常市民無不心有戚戚然。然則黃人並非正常市民，他們對女警之死幸災樂禍，揚言要開香檳慶祝；更有甚者，連知名快餐連鎖店都加入抽水行列，在其Fb專頁懷疑意有所指，令人憤怒；但最令人不齒的是，竟有同是紀律部隊人員對女警之死毫無同理心，發出冷血嘲諷。遭停職調查事小，執法人員之中竟有如此枯枝事大，到底還有多少黃人潛伏在政府部門之內，令人深思。

繼3名消防員發表嘲諷言論遭停職調查後，再有一名懲教署人員及一名警員發表相關言論，懲教署已報警並將涉事人員停職，警隊亦將涉事警員停職並進行內部調查。保安局局長鄧炳強表明，23條立法時會積極研究是否將《刑事罪行條例》的煽動罪優化並包含在23條內。

根據維基百科解釋，仇恨罪行或偏見動機型犯罪，指的是由針對某一特定社會群體的歧視性或偏見性犯罪行為，針對與其不同種族、民族、國籍、語言、宗教、性別、年齡、性別特質、政治立場、資產狀況、學歷等等因素，而觸發羞辱、攻擊、霸凌甚至是謀殺等罪行的犯罪動機，黃人最推崇的美國已有45個州及聯邦政府首都所在地就此立法。香港過去天下太平，但黑暴後針對警隊的仇恨充斥，7‧1更發生孤狼刺警案，立法可謂刻不容緩。

與此同時，紀律部隊人員對女警之死冷嘲熱諷，反映了公職人員宣誓效忠形同一紙空文，潛伏在政府內部的黃人不在少數，他們伺機發難，隨時癱瘓政府、破壞社會。對於這些族中乞兒，在未有相關立法前，撤職炒魷是最大懲罰，而且是必須手段。言論自由絕對有界線，禽獸都知物傷其類，這些執法人員禽獸不如，在政府內部如同計時炸彈，根本沒有資格食官餉。