立法會日前三讀通過《2021年刑事罪行（修訂）條例草案》，訂立窺淫罪、未經同意下拍攝私密部位罪及兩項關於發布私密影像的罪行；同時擴闊「私密影像」的定義，以涵蓋「移花接木」影像。

保安局局長鄧炳強表明，修例可向公眾發出清晰訊息，不應作出條例所規限的卑劣行為，如干犯有關罪行有嚴重後果，並確保罪行範圍明確。平機會主席朱敏健亦認為，經修訂的法例對政府及平機會在社會上推廣平等、消除騷擾和歧視的工作大有幫助，而且可以加強保障市民，防止發生性自主權遭侵犯，以至不同形式的性騷擾行為。

作為法案委員會主席，筆者對修例表示歡迎，過去十多年堅持揭發本港走光黑點，目的是引起社會關注該問題，並且要求特區政府把涉事行為列為性罪行。受害者被偷拍的地方包括政府公共圖書館、育嬰室、大型商場、港鐵站等，而影片在互聯網上流傳後難以刪除，對事主造成極大的傷害。

不少人在網上群組分享及售賣照片，香港早應將偷拍行為列作性罪行，惟政府一直拖拖拉拉。過去律政司只能以不誠實取用電腦罪，或以遊蕩罪和公眾場所行為不檢等罪行予以檢控，但相關法例並非萬能，罰則不重，也不具針對性。至前年協和小學試題外洩案，不誠實取用電腦罪再不能用以檢控偷拍裙底行為，遊蕩等罪行亦不適用於私人處所，導致「無法可依」，政府才開始無奈進行立法工作，惟令過去的一年多社會處於法律真空期。

對於法例涵蓋的「移花接木」影像，筆者亦是受害人之一，過去曾有人將筆者頭像移至色情照片，而現時亦有技術可以將影片「移花接木」，對當事人名譽、生活構成非常嚴重傷害。

今次立法修例是一個好的起步，後續應做好公眾教育，提高市民的守法意識。香港對性暴力受害人的支援非常不足及落後，筆者一再促請政府公營醫院設立危機支援中心，一條龍解決司法、醫療、社會服務程序，不要讓受害者受多次傷害。由於早前發生有志願工作者性侵的個案，期望政府亦會着手修訂性罪行紀錄查核機制，以保護兒童，正視社會訴求。