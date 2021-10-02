英國牛津大學轄下一個科學中心日前發表研究指，新冠疫情導致去年多國的人均預期壽命下跌，其中以美國男性人均壽命降幅最顯著，與2019年相比減少了2.2歲，緊隨其後的為立陶宛男性，下降了1.7歲。為何是這兩個國家呢？

新冠疫情在美國已造成超過71萬人死亡，人均壽命因而受到影響，這不難理解。但立陶宛死亡人數約5,000人，竟也登上「世二」之位，莫非與該國早前允許台灣當局以「台灣」名義設立代表處、公然損害中國主權和領土完整有關？這不是說新冠病毒懂得向反華國家「重點招呼」，而是有些國家聽信了美國販賣的「中國實驗室洩毒論」，於是心頭有氣，先不說保持心境開朗是長壽的關鍵之一，單是本應將全副心神做好抗疫，卻終日埋首向中國挑機，這已夠夭壽、歹命。

2021年皮尤研究中心調查各國對中國的看法，西班牙、意大利、英國對中國存有負面看法的受訪者由57%到63%不等，這3國新冠疫情下人均預期壽命下跌幅度均在前列位置，反觀對中國看法正面多於負面的希臘，以及曾拒絕跟隨美國反華路線的德國、法國，人均壽命降幅均輕微，這或許與民眾、執政者較能認清事實真相，在抗疫上能實事求是有關。

有英國媒體日前引述耶魯大學醫學院免疫生物學一個團隊的研究，在對194名感染了不同程度新冠病毒的患者進行血液篩查後，發現當檢測到的自身抗體愈多，患者病情愈嚴重，因為抗體錯誤地瞄準自身的細胞、組織或器官，損害了免疫系統、大腦等健康組織，文章形容這種抗體為「流氓」抗體。「流氓」抗體錯誤攻擊不該攻擊的對象，醫學團隊實在有必要研究美國人、立陶宛人的「流氓」抗體，這對全人類也是件好事。