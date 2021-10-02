新冠肺炎疫情固然是一場不幸的災難，但凡事一體兩面，好壞之間往往相反相成，如果從正面看，這次疫患卻有助於我向身邊的「黃絲」朋友，說明衡量問題應有的尺度和標準。

不少香港人惦念從前，說殖民地時期的管治者如何英明神武，維港兩岸如何遍地黃金，相比之下，回歸後香港的經濟增速不及以往，他們便憑此斷言，特區的管治能力不如港英。我曾告訴他們，事實未必如是，上世紀70、80年代，亞洲四小龍乘上時代列車，經濟一起猛漲，不獨香港如此。如今高峰過後，四小龍的經濟大抵也是一齊失速，不見得香港是斯人獨憔悴。可惜，任我講得唇焦舌敝，愚者還是似懂非懂，總愛將一切問題都歸咎於政府的能力，真教你莫之奈何。

黃絲對北京政府的批評就更狠，說中國如何限制公民權利、管束言論自由，國家的貧富懸殊是如何嚴重，區域資源的分布又是何等不均。這些問題，我也曾一本正經地作回應，說衡量輕重必須在同一個天平上，中國家大業大，又是發展中地區，積習多年的問題要逐步梳理，不可能一蹴即就。

大江南北可以發展到今日的水平，已是難能可貴。如果歐美領袖此刻，面對與中國相同問題，他們的管治得分，恐怕還未能及中南海領導層的一半。我講得煞有介事，黃絲們仍是半信半疑。

今次的新冠疫情可不同，全球各地的管治者幾乎是在同一時間、同一條起跑線上奮戰。成績孰優孰劣便顯而易見，就算腦筋再笨，衡量能力再差的人，今次的結果也能一望而知，中港兩地的抗疫成果傲視全球。你可以說京港領導人不是最好的，但世界上比他們差的管治者，卻是車載斗量。