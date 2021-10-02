港島及九龍區區議員已完成宣誓，十多名區議員被裁定宣誓無效，遭取消議員資格。政府亦公布第3批即新界東4區議會：沙田、大埔、西貢和北區將於下周一進行宣誓，外界預料沙田區或成DQ重災區。

至於第4批即係最後一批區議員，亦獲通知喺下周五宣誓，當中涉及新界西5區，包括屯門、元朗、荃灣、葵青及離島，其中涉及民主派「35+」初選案嘅元朗區議員鄺俊宇、支聯會常委梁錦威等，被視為高危名單。

以上兩場宣誓儀式同樣安排喺北角社區會堂舉行。根據過去兩次宣誓結果，若涉及去年「35+」初選案以及借出議員辦事處作為初選票站嘅區議員，全部被DQ。老朽相信，既然有「辦」可依，則照辦煮碗可也，誰冇得留低，好易解決！

嗱！油尖旺前區議員涂謹申冇喺初選案中被起訴，之不過佢已被DQ；今趟大家嘅焦點放喺同樣冇被起訴嘅鄺俊宇身上，佢又能否過關呢？依老朽看，既然佢同涂謹申一樣，應難逃被DQ嘅命運！你估佢叫「鄺神」就可逢凶化吉，蒙混過到骨咩？至於葵青區議會主席梁錦威，因拒絕應警方國安處要求交出資料，被控國安法第43條嘅「沒有遵從通知規定提供資料」罪而還押，相信都係DQ高危。

其實好多身有屎嘅黃區議員，一早宣布唔會出席宣誓，即係自我DQ，都算明智，費事嘥大家時間！講起都好笑，全港18個區議會原有479席，走啊走，辭職潮後只剩211人需宣誓；被DQ嘅DQ，就剩番192人，預料新界區區議員宣誓後，又唔見十個八個，咁嘅區議會堪稱天殘地缺，醫番都嘥藥費，殺之不可惜！反正拆局、精簡架構下屆政府勢在必行，不如聽本報建議：區會要廢，立會兼顧。