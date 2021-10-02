為甚麼每讀孟晚舟《月是故鄉明，心安是歸途》的感言，總是激動落淚呢？我想如文中引述的「沒有在深夜痛哭過的人，不足以談人生」，已道盡原委了。孟晚舟被美、加非法軟禁1,028天不歇望歸途，與愛國港人在97前渴望香港早日回歸，不是有殊途同歸之感嗎？

筆者與新中國同齡，同齡人更切身感受到國家站起來、富起來、強起來，做個堂堂正正中國人的滋味。少年時在勞校完成高小和初中的課程，在上音樂課唱國歌中認識新中國的來源，知道國家建設的艱難和升國旗唱國歌的意義，中學時參加保護五星旗和10‧1裝飾的守護行動，深深感受英國殖民統治的壓迫和欺凌，愛國竟是原罪，勞校被取消教育津貼，升國旗也無保障，還要時刻警惕美、蔣分子來偷襲破壞，同學們被校長、老師及教工奮不顧身地通宵輪流當值、睡在書枱上守護學校的行動感動，愛國愛校的意識從小便植入心田。

護校除了10‧1，還有辛亥革命紀念日，要預防美、蔣暴徒破壞搗亂。其實那時全港愛國工會、愛國機構和國貨公司也是這樣做。

每當想起兒時家貧，隨父親在彌敦道上賣爆竹，被那些美國水兵點燃爆竹擲向滿載爆竹藤籃的欺侮；每當想起隨父親在彌敦道吹氣球販賣時被美國水兵用煙蒂灼爆的凌辱；每當想起頂替母親因小販阻街罪名被拘留在尖沙咀差館看到的情景，目睹差館大堂內高懸的英女王像下被拘押做小販的百姓像狗一樣的被侮辱，碟頭飯要從鐵籠欄杆下的地面踢入囚人的鐵籠內，人不如狗，毫無尊嚴，生活告訴我：俎上肉，沒有國，哪有家。

97前每次經羅湖橋過境，總是無語問蒼天：五星旗何時可以取代米字旗，在香港高高飄揚？