受到新冠疫情的影響，中港至今仍未通關，兩地的物流成本上漲。最近，不法分子利用海路，使用改裝的高速快艇「大飛」，由香港大量偷運貴價物品到內地，包括手提電話、電腦、電子零件、海鮮、野味、名貴手袋和藥材等，足以證明走私的物品是有一定的市場需要。

香港海關是負責阻遏走私活動的主要執法機關，海關會基於保安、保障公眾健康、保護環境或履行國際義務等理由，防止禁運物品的進出口。根據《進出口條例》的規定，監察貨物的進出口及簽發禁運物品和訂明物品的有關牌照；對乘客、貨物、郵包和運輸工具進行查驗；以及在香港特別行政區內進行海陸巡邏。海關亦聯同警方設立了一支海域聯合特遣隊，致力打擊走私活動。

水警小艇分區上月25日在沙洲對開海域進行反走私活動，當時船上人員均有穿救生衣，期間水警艇被一艘其正在追截的走私「大飛」惡意撞翻，4名警員因而墮海，造成1人失蹤，另有3人受傷，其中失蹤的女高級督察林婉儀的遺體27日在二澳海面被找到，並證實殉職，令人感到十分悲痛。

走私罪犯，目無法紀，公然挑戰法律，明目張膽，組織極多的「大飛」一起進行大規模的走私活動，並安排「亡命之徒」駕駛「大飛」，他們不但罔顧自身安全，而且遇到執法者攔截時，更用「大飛」惡意撞翻追截他們的執法艇，造成人命財產傷亡，其冷血的犯罪行為，人神共憤！必須予以強烈譴責。

根據《進出口條例》第6E（3）條的規定，任何人如無合法辯解，不得在香港水域內，使用船隻在船隻上運載訂明物品，或使用船隻拖動另一艘在其上有訂明物品的船隻，（a）一經循簡易程序定罪，可處罰款50萬元及監禁兩年；（b）一經循公訴程序定罪，可處罰款200萬元及監禁7年。

在事件中，造成警察傷亡的「大飛」駕駛者，可以被控訴「謀殺罪」和「意圖謀殺破壞船舶」，按照《侵害人身罪條例》第2條的規定，任何人被裁定犯謀殺罪，可處終身監禁。根據第12條的規定，任何人意圖謀殺而破壞或摧毀任何船舶或船隻，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處終身監禁。

無可置疑，水警在海上工作相當艱辛危險，面對無法無天、冷血的走私罪犯，警方無畏無懼，並會加強打擊走私罪犯；由2017年至2019年，警方就走私案每年平均拘捕26人，惟去年共拘捕66人，今年首8個月已拘捕46人。

最近「大飛」走私活動猖獗，有上升的趨勢，必須予以強力打擊。中港兩地執法人員須緊密合作，嚴格把關，加強巡邏走私上落貨的黑點，加強海上巡邏及收集情報，依法嚴懲走私集團首腦和成員，相信定能把這宗冷血走私案件的元兇繩之以法，以慰亡者在天之靈。