世界視線：邊境難民湧不完　拜登內外不是人

早前有大批非法移民湧入美國德州德爾里奧邊境，美國邊境巡邏隊成員在河邊手持長鞭作勢鞭打海地難民，令總統拜登飽受批評，輿論甚至聯繫到黑奴在美國歷史上遭受的暴力不公。儘管白宮試圖與此保持距離，但拜登在處理非法移民問題上的左右不逢源，成為壓掉他上任蜜月期的最後一根稻草。

自上任以來，拜登的移民政策一直無法得到黨內外各個派別歡心，陷入左右為難的窘境：激進民主黨人對拜登的遣返計劃感到憤怒，溫和民主黨人認為拜登的移民政策無法阻止難民無盡地湧入國境；共和黨人則直斥拜登的溫和難民政策，是令美國現時非法移民數量為過去逾20年來最嚴重的催化劑。

作為當事州份，德州州長艾博特狠批拜登在邊境保安上的疏忽駭人聽聞，但強調當地國民警衞軍會堅守保護邊境及國民。稍後登上各大媒體頭條的騎警作勢鞭打難民一幕，主流輿論似乎未有追究州政府，反而將矛頭指向拜登，斥其政策搖擺不定、猶豫不決；上任僅兩個月的美國海地問題特使富特，亦不滿當局不人道而掛冠求去。

美墨邊境連續多月有破紀錄難民湧入，伴隨而來的是新冠肺炎確診個案激增，令有關地區美國民眾人心惶惶。民調發現，在處理移民政策事務方面，更多選民選擇相信共和黨而非民主黨。眼見形勢不妙，有民主黨人呼籲拜登解決問題的源頭，即嘗試更廣泛地援助海地以及其他貧困的中南美洲國家，從根本上阻截難民潮。

正所謂「先安內後攘外」，惟78歲的拜登在內政外交上均顯得蒼白無力。對外，美軍恥辱性地結束歷時20年的阿富汗戰爭，重挫美利堅合眾國威望；之後截劫盟友潛艇訂單，令澳洲和法國反目，也讓世界各國進一步認清美國的真面目。對內，新冠疫情與特朗普時期相比並沒有明顯好轉，疫情形勢依舊嚴峻；在處理難民問題上也不得民心。若拜登無法擺脫現狀，勢必影響明年中期選舉成績，一旦民主黨失去參眾兩院或其中一院的控制權，拜登將淪為「跛腳鴨」政府，進一步拖累施政，繼而影響到下一屆總統選舉的選情。