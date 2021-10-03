正論：冷血言論煽仇恨　立例保障執法者

水警高級督察林婉儀執勤期間不幸殉職，正常市民無不感到哀傷和惋惜。惟香港經過黑暴洗禮，早就不是正常社會，部分人也不是正常人，竟對女警殉職幸災樂禍，冷嘲熱諷，當中除了黃絲政客、黃色獨媒外，最令人震驚的是竟包括紀律部隊人員。保安局局長鄧炳強對此大表痛心和憤怒，表明正積極考慮將《刑事罪行條例》的煽動罪優化並包含在將來立法的23條內。

古人說，人皆有惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心，是謂四端，這也是人和禽獸的最大分別。其實，禽獸也懂得物傷其類的道理，反觀同是紀律部隊人員，竟對女警之死毫無同理心，公然大放厥詞，顯然比禽獸更不如。繼3名消防員發表嘲諷言論遭停職調查後，再有一名懲教署人員及一名警員發表相關言論，懲教署已報警並將涉事人員停職，警隊亦將涉事警員停職並進行內部調查。這就難怪鄧炳強一時感觸，哽咽慨嘆「香港唔知幾時變咗一個咁冷血嘅地方」，又質疑相關紀律部隊人員「係咪仲有服務市民嘅初心」。

誠然，冷血言論必須予以譴責，絕對不能任由此等歪風蔓延，但香港長期遭壹傳媒和反中亂港政客荼毒，致使部分人逢中必反、逢政府必反；特別是黑暴一役，站在平暴最前線的香港警察成為他們奪權最大阻礙，更成為反華勢力瘋狂抹黑的對象。香港警隊由除暴安良的精英突然變成十惡不赦的「黑警」，部分黃人對種種匪夷所思的假新聞深信不疑，以致仇警歪風一發不可收拾。要不是中央去年落實《港區國安法》，黎智英等大老虎相繼落網，反中亂港集團或瓦解或收斂，現在亂成怎樣肯定不敢想像。

然而，連紀律部隊人員都跟黃絲政客一般見識，問題便絕不簡單。這除了反映公職人員宣誓效忠的規定淪為一紙空文，最令人擔心的是，如果執法隊伍內鬼充斥，隨時會破壞執法，令同袍置身風險之中，甚至危害社會以至國家安全。目前《刑事罪行條例》有煽動罪，但大都是承襲自港英時期，例如當中有「引起憎恨或藐視女皇陛下本人、其世襲繼承人或其他繼承人」並激起對其叛離的條文，明顯不合時宜。香港早就回歸，加上黑暴一役凸顯香港淪為反中亂港前沿陣地，不僅國家安全備受威脅，維護國家安全的執法者更是首當其衝，孤狼刺警案已是一例，繼續沿用舊有法例並不足夠。何況港英時期尚且不能作出煽動叛離英女王的行為，回歸後煽動叛離國家卻形同無王管，豈有此理？

治亂世，用重典。過去中央對香港放任自流，港府更是助紂為虐，致使反中亂港集團橫行霸道，黎智英之流氣燄囂張，年輕人慘被洗腦，淪為政治炮灰而不自知。國安法落實後起了止暴制亂的即時效果，但要徹底撥亂反正還須多方面入手。目前反對派已被趕離建制框架，議政之路斷絕，這是好開始，但對於冥頑不靈的頑固分子，好言相勸是沒有用的，惟有引用嚴刑峻法方能起到震懾效果。盡忠職守的執法人員必須給予更周全的人身保護，為煽動仇恨罪優化和立法刻不容緩。