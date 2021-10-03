功夫茶：房事問題未解決　青年置業好閉翳

弊弊都冇咁弊！阿哥，啱啱收咗3,000個大洋消費券，咁快又牙痛咁聲？係噃！香港啲年輕人想置業成家立室，聽聞都令人鼻酸！絕對唔係眼濕濕、扮憂鬱！呢，有政黨尋日發布調查結果，指打工仔二人不吃不喝、零開支下儲蓄，最少要12年時間先可以儲夠供一個320呎小單位嘅四成首期！

唉！香港年輕人愈來愈遲婚，婚後亦冇乜意欲生小朋友，本港出生率2020年低至0.87創近年新低，睇怕同「房事」未解決有關！大佬吖，之前都有研究指要節衣縮食冇晒娛樂20年先儲到錢買樓，屆時英雄氣短、美人遲暮，仲有乜鬼激情生小朋友吖！

嗱！政黨嘅調查以2021年8至9月嘅34個住宅樓盤最細單位售價或成交價作分析，並以打工仔最新嘅就業收入中位數19,600元為假設，以公一份、婆一份二人共同儲蓄作推算，研究有關青年家庭嘅置業負擔及「上車」無期原因。其實，講來講去咪又係樓價高企作怪，打工仔收入同樓價相比根本完全脫節！而印花稅金額佔上車首期15%至20%，為上車客增加負擔等，種種原因都令年輕人置業倍添困難。

調查指出，若用四成樓價作首期推算，有85%樓盤嘅「上車費」，即首期、印花稅金額及律師費用等，介乎160萬至400萬元之間。講真，依家衣食住行樣樣貴，好多年輕打工仔根本就係「月光族」，未到月尾，分分鐘仲要做「伸手黨」向父母度住先！買樓？真係想創你個心喇！

呢，政府雖然自2019年推出所謂「林鄭Plan」，即放寬按揭保險計劃嘅樓價上限，800萬元可做九成按揭。之不過，一手樓盤需抽籤揀樓先有機會買到最平嘅細單位；而價格較平嘅舊樓因樓齡高，向銀行申請高成數按揭不容易。總之，年輕人置業，即使幾經艱辛努力撲到層「納米樓」，往後日子都要供餐死，又要擔心份工，你話「房事」有可能暢通而生活輕鬆嗎？

呢嗱！林鄭將宣布任內最後一份施政報告，各政黨無不建議政府若重組運房局，將佢一分為二，更要聚焦加快興建房屋，畢竟房屋問題自回歸後一直係香港痼疾。如何幫助基層快啲上樓、年輕人置業？有認為應該制訂本港人均居住面積標準及目標；亦有指出為首次置業人士提供一次性優惠，譬如話豁免印花稅及按揭保險費用，減輕佢哋儲首期嘅負擔。眾聲喧嘩，功夫茶覺得政府再不能堅持高地價政策50年不變，要務實為民，拓土建屋刻不容緩，落實東方「船灣淡水湖發展藍圖」，咁起碼唔會令房屋問題變成阿爺口中嘅政治問題！政府亦不至於成日畀人感覺「飽死荷蘭豆」嘅德性！