隱晦多年，從不公開表露的中國共產黨和「一國兩制」是甚麼關係的問題，中央最近有了明確表示：「中國共產黨是憲法規定的中國特色社會主義的領導者，也是當之無愧的『一國兩制』事業的創立者、領導者、踐行者和維護者。」這樣的表示，不僅是在陳述一個不容置疑的事實，也是在公開表明黨要領導在香港和澳門特區實施一國兩制。

今後中國統一後，台灣若實施一國兩制也要在「黨的領導」下，這是因為一國兩制乃中國共產黨領導的中國特色社會主義的一部分，是中國憲政框架的構成。中共40年前制訂一國兩制大政方針、解決香港問題時，並沒有想到「黨領導香港特區」、「黨領導一國兩制」、「黨領導港人治港、高度自治」的問題，而是刻意迴避這個問題，儘管中央十分清楚，一國兩制一定是「一國」為上為大，整個國家都歸黨領導，一國兩制也不例外。

不過，這樣的想法和事實，當年不宜宣之於口，原因是會「嚇跑投資者和港人」，對落實「一國兩制、港人治港、高度自治」不利，讓香港對中國現代化和改革開放發揮獨特巨大的作用不利，故在講述一國兩制時、在制訂香港《基本法》時，對「黨的領導」隻字不提，在一切文件和公開講話中也是諱莫如深，這在當時是正確的、明智的、必須的，於是「港人治港」從體制和人事上都延用的是港英政府的管治體系。共產黨沒有插手，不上手，也不打算插手，於是「黨的領導」既不能在政治上體現出來，也不能在具體事務上貫徹執行。

最初，中央以為有「一國」鎮着，以愛國者為主體、以港英政府為原班人馬的「港人治港」就能貫徹落實「一國兩制」，然而事與願違！一國兩制不但走樣變形，連國家安全、政權安全都受到威脅。

看來，沒有「黨的領導」是絕對不行的，遂有中央全面管治權和《港區國安法》的推出。