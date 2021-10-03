「老子天下第一」，這是許多美國人根深柢固的思維模式，他們不允許任何國家超越美國，甚至不允許任何企業超越美國企業。從過去打壓日本東芝和法國阿爾斯通，到近年打壓中國中興和華為等等，都是基於這種霸道思維。最近美國似乎又有新的針對目標，其商務部以提高晶片「供應鏈透明度」為由，要求台積電和三星等企業45天內交出庫存量、訂單和銷售紀錄等數據，這分明是強人所難，背後目的昭然若揭。

對任何企業來說，庫存量、訂單和銷售紀錄都屬於高度商業機密，怎能隨便告訴外人？更何況，美國英特爾正是台積電和三星在晶片行業的主要競爭對手，誰能保證美國商務部不會將這些商業機密透露給英特爾？很明顯，美國此舉絕不僅僅是為了提高晶片供應鏈透明度，而是企圖通過打壓外國企業來扶持美國企業，以便控制甚至壟斷全球晶片生產和供應。

這個世界從來只有強權，沒有公理。美國利用國內法律對外國企業進行長臂管轄，甚至動用國家力量打壓外國企業，已成為慣用手法。所以，面對美國商務部這種無理要求，即使台積電和三星不情不願，最後恐怕也只能乖乖就範。如果只是交出商業機密倒也罷了，怕只怕最後逃不過被肢解或被吞噬的命運。

這不是危言聳聽，而是大概率的事情。正所謂，匹夫無罪，懷璧其罪，台積電和三星最大問題就是在晶片行業太優秀，正如華為在5G領域太優秀一樣，令美國企業望塵莫及，老美豈能不視為眼中釘？他們的邏輯就是，這個世界只能永遠由美國獨霸，任何國家任何企業都不能比美國優秀，即使是「盟友」也不例外。因此不難預料，昨天是阿爾斯通，今天是華為，明天也許就是台積電和三星。