英國脫歐令大量東歐勞工轉投別國，加上新冠疫情衝擊，不少勞工返回家鄉後沒再返英，致使以這類勞工為主力的重型貨車司機出現嚴重短缺，連帶因為無司機送油而令全英鬧汽油荒。本港個別黃媒由是大吹特吹，冠以筍工之名，認為這是港人移英後的一條出路，更奢言在當地做貨車司機，5萬港元月薪不是夢。

筆者向來不憚於恥笑黃人無腦，從上述報道又印證黃人無腦並非筆者偏見。首先，月薪5萬元就算很高薪嗎？在香港若肯從事體力勞動工作如地盤工人，搵得比5萬元更多也是常事。其次，從來只有「細個唔讀書，大個做運輸」的說法，雖云職業無分貴賤，但運輸的確是低學歷者才做的工作，全世界皆然。若英國高等白人肯委身做貨車司機，英國又豈會鬧油荒？這些工作之所以由東歐勞工包辦，皆因這些人學歷不高，只是二等新移民和廉價勞工。香港黃絲平時在自己地方橫行霸道，動輒看不起內地新移民從事基層工作，恥笑他們有鄉音，結果英國低下工作他們竟視為筍工，搶住嚟做，自己則淪為過去口中不折不扣的低等新移民，你說犯賤不犯賤？

當地傳媒分析，英國鮮有人肯入行做運輸，皆因貨車司機工作環境惡劣，申請牌照及考試機制繁複，而且所謂月入5萬港元只限於有豐富經驗的貨車司機，一般人入行僅有二萬餘港元月薪，連東歐勞工都嫌人工太低不願做。黃媒盲目唱好英國、唱衰香港，連這類厭惡性工作都大力吹捧，端的是甚麼心態，不言自明。筆者但知，黃人奴性根深柢固，連洋人放個屁都覺得香，對自己國家則嫌三嫌四，實在非常適合移民。皆因不見棺材不流眼淚，當他們親身經歷過二等公民有多坎坷，他們才會知道香港有多好。