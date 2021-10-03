水警高級督察林婉儀上月25日追截走私船期間墮海殉職，社會各界對她盡忠職守，以行動詮釋警隊「忠誠護國安，勇毅保家安」的專業精神表示高度讚揚，亦對其離世深感悲痛，筆者對其家屬致以最深切慰問。

正當社會緬懷這位表現卓越的「走私剋星」，不少熱心人士更願意對林的家屬提供所需協助之際，網上卻接連有人肆意就事件發表嘲諷及幸災樂禍等言論。網民發表如此冷血涼薄的言論，必須予以強烈譴責。而當中更涉及個別公職人員，有關部門已將涉事人員停職並進行內部調查。筆者認為，此等冷血言論已經違反了公職人員宣誓效忠特區政府的要求，政府必須依法嚴懲。

筆者過去一再強調，本港能長期成為世界上最安全的城市之一，全賴有專業的紀律部隊恪守職務守護香港。過去兩年香港先被黑暴打殘，後受新冠疫情波及，苦不堪言。紀律部隊人員不眠不休，冒着生命危險及被起底風險，亦不畏長時間及高壓的工作環境履職，對香港貢獻良多。他們願意把自己投入最艱苦、最危險、最重要的工作，大都因為想伸張正義，關顧他人，保護弱小，正是在這份使命感的驅使下，他們不斷克服難關，不退縮地迎難而上，成績有目共睹。

反中亂港的搞手與暴徒們最清楚這點，違法佔中及企圖攬炒失敗後，他們繼續採取「如水」策略，透過「軟對抗」取代「硬對抗」，雖不敢公開煽動或起底，卻仍於網上平台散播仇恨，以其反人性的恐怖主義歪理煽惑人心，企圖煽動恐襲或「孤狼式」襲擊，社會不可不防。筆者期望各紀律部隊人員都能堅守崗位，團結一致，全力保護香港市民，維持社會安寧及保障國家安全。

筆者亦想強調執法人員的安全尤關重要。近年走私情況猖獗，政府須與內地執法部門加強採取聯合行動，有效打擊海上走私罪案。

此外，走私集團配備至少5部舷外機的超高速「大飛」，遇上掃蕩時不時撞擊執法船隻突圍，亦令人憂慮海上執法人員的現行人手、培訓及裝備是否足夠，當局應全面檢視及採取即時措施以提高執法人員海上執勤的安全性。