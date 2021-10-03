德國總理默克爾今年將退出政壇，該國多位政客為求上位，竟呼籲應加強與美國合作，應對中國日漸強大的影響力。向來以嚴謹著稱的德國竟出現此等政客，令人想起一句說話：時代呼喚着巨人，上台的卻是侏儒。

德國人是喝啤酒太多、宿醉未醒嗎？根據德國聯邦統計局資料，中國連續第5年成為德國最重要貿易夥伴，儘管受新冠疫情影響，但去年中德雙邊貿易總額仍按年增長3%。默克爾在位時尚能清醒地回絕美國的反華邀約，如今一班大打「反華牌」的政客，竟不惜犧牲德國利益，跟隨美國反華魔笛起舞。須知道，美國經常妄想既反華又與華合作，德國人若也信以為真，實在有違不斷地深刻反省反思、曉得醒目走線的日耳曼精神。

美國哈佛大學教授約瑟夫奈伊說過：「美國人和歐洲人彼此看不順眼已有好幾百年。」法國在美、英、澳組成「AUKUS」同盟一事中，淪為美國任意宰割的韭菜，慘被美國撬走900億澳元的潛艇大訂單，這還不夠說服力嗎？德國一班親美反華政客是想試試於太平盛世時，美國能像竊聽默克爾般竊聽看不順眼的自己嗎？抑或想知於利益關頭時，美國能對德國做出比對法國更心狠手辣的事嗎？

法國總統馬克龍強調歐洲戰略自主，德國國防部長克蘭普-卡倫鮑爾竟說歐洲脫離美國的想法是幼稚。美國吹哨子攻打科索沃、阿富汗、伊拉克，歐洲國家不但派兵，更負擔大量軍費開支，為美國出錢出力。與其說歐洲不能脫離美國，不如說美國不能沒有歐洲。約瑟夫奈伊說過：「統一的歐洲變得比美國強大，甚至導致美國世紀的終結。」但他說這情況不大可能出現。當然了，因為有一些幼稚之人反指歐洲戰略自主想法幼稚。